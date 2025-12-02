Haberler

Edirne'de 2026 yılı içme suyu ve atık ücret tarifeleri belirlendi

Güncelleme:
Edirne İl Genel Meclisi, içme suyu, katı atık toplama ve atık su tarifelerini belirledi. Metreküp su fiyatı 16 lira olarak belirlendi.

Edirne İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları devam ediyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen birleşimde, yoklamanın ardından önceki oturuma ait tutanak özetleri okundu.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç, köylerde 2026 yılı içme suyu, katı atık toplama ve atık su ücret tarifelerinin belirlenmesine ilişkin raporu sundu.

Oylama sonucunda, içme suyunun metreküp fiyatının 16 lira, katı atık toplama maliyetinin hane başı 40 lira ve atık su ücretinin 1 lira 50 kuruş olarak uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
