Edirne Gastronomi Festivali'nde 6 Ton Pilav Dağıtıldı

Edirne'de valilikçe düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nde dev tencerede, İpsala pirincinden yapılan 6 ton pilav vatandaşlara dağıtıldı.

Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki festivalin 3'üncü gününde, dev tencerede coğrafi işaretli İpsala pirinciyle pilav pişirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, protokol üyeleri ve ünlü şefler, dev tencerenin başına geçti.

Dev tencerenin kapağı vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra pilav protokoldekilerce tabaklara konuldu.

Hazırlanan 6 ton pilav ziyaretçilerin yanı sıra kentteki aşevleri ve mahalle muhtarları aracılığıyla vatandaşlara dağıtıldı.

Vali Yunus Sezer, gazetecilere pişirilen pilavın hiçbir tanesinin israf edilmediğini söyledi.

Bu yıl festivalin ana temasının İpsala pirinci olduğunu belirten Vali Sezer, usta şeflerle pilavın farklı çeşitlerini pişirdiklerini ifade etti.

Türkiye'de üretilen çeltiğin yarısının Edirne'de üretildiğini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne önemli bir çeltik üretim merkezi. İpsala pirinci dünyada birinci, İpsala pirinci bir inci diyoruz. Gerçekten de kalitesiyle yiyebileceğimiz en iyi pirinç İpsala ve Edirne'de üretiliyor. Sofraya konulan her iki tabak pilavdan birisi Edirne'de, her dört tabaktan biri İpsala'da üretiliyor. Burası çeltiğin merkezi. Edirne'nin hakkını teslim edelim, üreticilerimiz büyük bir emek veriyor."