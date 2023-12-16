Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği Genç Kızılay Gönüllerine Fotoğrafçılık Eğitimi Verdi

Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği, genç Kızılay Edirne gönüllerine fotoğrafçılık eğitimi verdi.

Dernek binasındaki eğitimlerde katılımcılar eğitmenlerin, deneyimlerini ve bu alanda ki öngörülerini dinledi.

Ardından gönüllülere fotoğrafçılığın tarihi sürecini, doğru fotoğraf da nelere dikkat edilmesi gerektiği ve fotoğrafta estetik konularında bilgiler verildi.

Daha sonra Edirne Fotoğraf Sanatı Derneğinde bulunan sergiyi gezen Kızılay gönüllüleri öğrendikleri bilgileri uygulamaya geçirerek deneme çekimleri yaptı.

TÜ'den COST aksiyonu çalışma grubuna 2 üye seçildi

Trakya Üniversitesi ( TÜ)Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Emre Güvendir ve Doç. Dr. Kutay Uzun, Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği (European Cooperation in Science and Technology) kuruluşu tarafından desteklenen projeye çalışma grubu üyesi olarak seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uzun ve Güvendir, Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan "Sözcüksel Yenilik Avrupa Ağı (CA22126)" başlıklı COST aksiyonuna çalışma grubu üyesi olarak kabul edildi.

COST ortağı ülkelerden sınırlı sayıda araştırmacının kabul edildiği ve 34 ülkeden araştırmacı ve uygulayıcıların bulunduğu proje, İtalya Verona Üniversitesinde görev yapan Dr. Giovanni Luca Tallarico tarafından yürütülüyor.

TÜ'nün uluslararasılaşma vizyonuna da önemli katkı sağlayacak projede Uzun ve Güvendir, dillere yeni giren sözcükler ve bu alana özgü araştırmalarda kullanılabilecek dijital araçlara ilişkin araştırma ve akademik organizasyonlar düzenleyecek.

Mevlana Haftası

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Mevlana Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tekin mesajında, bu sene Hz. Mevlana'nın 750. vuslat yıldönümü ve Mevlana Haftası'nın kutlandığı zaman diliminin içerisinde bulunduklarını belirtti.

Şair, mutasavvıf ve aynı zamanda büyük bir düşünür olan Hz. Mevlana'nın öğretilerine bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu ifade eden Tekin, mesajında şunları kaydetti:

"Ahlakı, aklı, tavrı, idraki, ilmi, hikmeti, sevgisi, davranışları ve her şeyi ile yüceliği öğreten bir ilim adamıdır. Mevlana Hazretleri bir veli hüviyetiyle gönüller coşturmuş, bir pir, bir mürşit idi. İnsanlığın ve ülkemizin adalete, barışa ve dayanışmaya ihtiyacı olduğu günümüzde kaybettiğimiz bu değerlerin yeniden inşası için toplumsal dayanışma, adaletin tesisi, insan haklarının tam ve kamil manada uygulanması, ülkemizin ekonomik ve sanayi alanlarında kalkınarak dünya barışı için sadece sözle değil eylemle de duruş gösterebilmesi, kafamızdaki tabuları yıkarak 'gel ne olursan yine gel' çağrısına kulak verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bizi bölmek isteyenlerin kafamıza sokmak istediği tabuların önce zihinlerimizden sonra kalplerimizden temizlenmesi, toplumsal birliğin tesis edilmesinde önemli bir faktör olacaktır."