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Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 2024 yılı 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek oyunu kullandı. Karaburun, 'Özgür Suriye' kategorisinden Emin Sansar'ın 'Şehrin hayaleti' fotoğrafını seçti.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Karaburun, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Karaburun, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti" fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Tahsin Ceylan tarafından Fethiye'de kaydedilen "Su seviyesi" başlıklı fotoğrafını tercih eden Karaburun, "Günlük Yaşam" kategorisinde Hamit Yalçın'ın "Gece şehri" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel
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