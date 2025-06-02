Edirne Emniyet Müdürü Candeniz Berrak'ı Kabul Etti

Edirne Emniyet Müdürü Candeniz Berrak'ı Kabul Etti
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Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 2025 Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Candeniz Berrak'ı kabul ederek tebrik etti. Ziyarette Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı ve antrenörler de yer aldı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Çin'de düzenlenen 2025 Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Candeniz Berrak'ı kabul etti.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Karaburun ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Berrak'ı tebrik etti.

Berrak da çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş ve antrenörler yer aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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