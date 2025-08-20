Edirne'den Tekirdağ'a 975 Bin Pullu Sazan Yavrusu Salındı

Edirne'de üretilen 975 bin 440 pullu sazan yavrusu, Tekirdağ'daki göl ve göletlere salındı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor.

Proje çerçevesinde, İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonunda üretilen 975 bin 440 pullu sazan yavrusu, Edirne ve Tekirdağ tarım ve orman müdürlükleri personelinin katılımıyla Tekirdağ'daki göletlere bırakıldı.

Balıklandırma çalışmalarıyla su kaynaklarının doğal dengesinin korunması, balık popülasyonunun artırılması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi hedefleniyor.