Edirne'den Tekirdağ'a 975 Bin Pullu Sazan Yavrusu Salındı

Edirne'den Tekirdağ'a 975 Bin Pullu Sazan Yavrusu Salındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de üretilen 975 bin 440 pullu sazan yavrusu, Tekirdağ'daki göl ve göletlere salındı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesi kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmayla su kaynaklarının dengesi korunacak ve balık popülasyonu artırılacak.

Edirne'de üretilen 975 bin 440 pullu sazan yavrusu, Tekirdağ'daki göl ve göletlere salındı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor.

Proje çerçevesinde, İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonunda üretilen 975 bin 440 pullu sazan yavrusu, Edirne ve Tekirdağ tarım ve orman müdürlükleri personelinin katılımıyla Tekirdağ'daki göletlere bırakıldı.

Balıklandırma çalışmalarıyla su kaynaklarının doğal dengesinin korunması, balık popülasyonunun artırılması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor

Anlaşma sağlanamadı! Memura zam pazarlığında beklenen son
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güran ailesi 'adalet nöbeti'ne başlıyor

Katledilen Narin'in ailesinden yeni karar! Yer ve saat duyuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.