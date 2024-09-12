Edirne'de Saraçlar Caddesi Sağlıklaştırma Projesi Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin başlayacağı belirtildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, uzun yıllar bekleyen ve kentin kültürel dokusunda önemli yeri olan Saraçlar Caddesi proje kapsamında ihya edilerek kısa sürede şehre kazandırılacak.

Çalışmalar kapsamında dükkan önlerindeki tente karmaşası ve tabela kirliliğinin ortadan kaldırılacak.

Amatör spor kulüplerinden Vali Sezer'e ziyaret

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Edirne Başkanı Muzaffer Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek her zaman amatör kulüplere destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Yıldırım'da desteklerinden dolayı Vali Sezer'e teşekkür etti.

"Edirne bundan sonra güçlü sanayisi anılacak"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Edirne ve Türkiye için durmadan çalışmaya, üretmeye devam ettiklerini belirtti.

İba, yaptığı açıklamada, Uzunköprü Atatürk OSB'nin, kentin kalkınma yolculuğunda önemli bir adım olacağını ve istihdam olanaklarının genişleyerek üretimin güç kazanacağını vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Edirne Uzunköprü Atatürk OSB ve Gaziantep Nurdağı OSB ile organize sanayi bölgelerinin sayısını 362'ye çıkardıklarını duyurduğunu hatırlatan İba, "Edirne bundan sonra güçlü sanayisi anılacak."dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana Edirne'nin gelişimine katkı sağlama noktasında ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan İba, hükümetin desteği ile sanayiden, teknolojiye, eğitimden, istihdama kadar birçok alanda yatırım yaptıklarını ifade etti.

AK Parti İpsala İlçe Yönetim Kurulu belirlendi

AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir, ilçe yönetim kurulu üyelerinin belirlendiğini bildirdi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, göreve atanmasının ardından çalışmalara başladığını belirtti.

Siyaseti hizmet yarışı olarak gördüklerini aktaran Demir, "Önceki dönemlerde partimize hizmet eden, İpsala'ya ve teşkilatımız adına büyük emekler harcayan tüm dava arkadaşlarımıza gönülden şükranlarımızı sunuyorum. Onların katkıları ve fedakarlıkları, bugün geldiğimiz noktanın temel taşlarıdır." ifadelerini kullandı.