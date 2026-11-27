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Edirne'deki Yıldırım Mahalle Evi, Vali Yunus Sezer'in katılımıyla açıldı.

Açılış programında öğrenciler ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Sezer, çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sezer, törende yaptığı konuşmada, mahalle sakinlerinin bir araya gelebileceği, eğitim ve sosyal faaliyetlerden yararlanabileceği bir merkezi hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mahallelerin merkezinde ilim ve irfan faaliyetlerinin yürütüleceği kompleksler oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Sezer, Yıldırım Mahalle Evi'nin bu projenin ilk örneği olduğunu kaydetti.

Merkezin kullanım alanlarına ilişkin bilgi veren Sezer, şunları söyledi:

"Annelerimizin eğitim alabileceği sohbet odalarının, küçük spor alanlarının bulunduğu bahçesinde hem halı saha hem de diğer spor tesislerinin yer alacağı bir kompleks yapalım diye yola çıktık. Burası mahallenin toplanma yeri, mahallenin kalbi olsun. Annelerimiz, gençlerimiz ve babalarımız burada değerli vakitler geçirsin. Dışarıdan seminerler için önemli isimleri buraya getirerek eğitimler verelim. Yıldırım Mahalle Evimizin, mahallenin geleneksel yapısına yakışacak şekilde dostlukları ve komşulukları pekiştirecek bir hizmet aracı olmasını diliyorum."

16 binin üzerinde çocuk sporla buluşturuldu

Edirne'de üç yıldır sürdürülen spor projesine de değinen Sezer, il merkezi ve ilçelerde 16 binin üzerinde çocuğun farklı spor branşlarıyla buluşturulduğunu bildirdi.

Projeye 4 bin 500 çocukla başladıklarını, katılımın her yıl arttığını belirten Sezer, çocukların boş zamanlarını verimli değerlendirmelerini, spor yapmalarını ve milli ve manevi değerleri öğrenmelerini amaçladıklarını ifade etti.

Sezer, proje kapsamında kullanılan spor malzemelerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılandığını belirterek çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da Sezer'e spora ve sporculara verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Sezer ve eşi Canan Sezer, mahalle evindeki kültürel, sportif ve etüt alanlarını gezerek çocuklarla sohbet etti. Çocuklardan oluşan müzik grubu da programda konser verdi.

Programa Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, kurum müdürleri, muhtarlar, öğretmenler, antrenörler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA