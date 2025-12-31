Bulgar ve Yunan turistlerin gözdesi Edirne'de, yılbaşı rezervasyonları önceki yıla göre azaldı

BULGARİSTAN ve Yunanistan'dan alışveriş için gelen turistlerin gözdesi Edirne'de, yılbaşı gecesi için eğlence mekanları ve konaklama tesislerinde önceki yıla oranla doluluk oranları azaldı. Eğlence mekanı işletmeciliği yapan Yağmur Islattı Aydın, bu yıl rezervasyonların geçen yıla göre düştüğünü söylerken, Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta da "Çok yoğun bir talep, rezervasyon yok şu anda. Bu noktada ekonomik sebeplerin de etkileri var" dedi.

Edirne'de, yılbaşı gecesinde; eğlence mekanları, yerli ve yabancı müşterilerini ağırlamak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Özellikle Bulgar ve Yunan müşterileri bekleyen işletmelerde, bu yıl rezervasyon oranları geçen yıla oranla düştü. Saraçlar Caddesi'nde eğlence mekanı işletmeciliği yapan Yağmur Islattı Aydın, geçen yıl aynı tarihlerde rezervasyonlarının yüzde 100 dolduğunu, bu yıl ise yüzde 80'de kaldıklarını söyledi. Aydın, kentte genel olarak komşu ülkeden gelen turist sayısında azalma gördüklerini belirterek, "Rezervasyonlarımızda aslında geçtiğimiz yıllara oranla bir azalma olduğunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz senelerde bu tarihlerde biz çoktan yüzde 100 doluluk oranımızı oluşturmuş oluyorduk. Şu anda da doluluk oranımızın yüzde 75-80 civarında olduğunu söyleyebilirim. Biz tabii ki de hazırlığımızı yüzde 100 doluluğumuza göre yapacağız. Ama bir azalma var mı derseniz, evet geçtiğimiz yıllara nazaran rezervasyonda ciddi bir azalma var, yani son güne bırakma olayı olduğunu söyleyebilirim. Biz zaten Edirne'nin turistik caddesindeyiz. Bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla turist sayısında da ciddi bir azalma var. Daha çok şu anda rezervasyonlarımız, yerli müşterilerimiz üzerinden. Turist oranını da söyleyecek olursam yüzde 20 oranında şu an Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan gelen misafirlerimizi ağırlayacağız" diye konuştu.

'AZALIŞIN NEDENİ EKONOMİK'

Yağmur Islattı Aydın, "Ben bunun nedeninin ekonomik olduğunu düşünüyorum. İnsanlara da hak vermemek mümkün değil. Bizler elimizden geldiği kadar menülerimizi dolu tutup, fiyatlarımızı kendimizce makul tutmaya çalışıyoruz ama yerli misafirlerimiz için özellikle 4 kişinin çıkıp yılbaşında eğlenmesi maalesef ciddi bir maliyet gerektiriyor. Ben bir işletmeci olarak onları da anlayabiliyorum tabii ki. Turist olarak da son bir yılda Bulgaristan'dan özellikle gelen turistleri ağırlama oranı azaldı ve biz bunu Edirne'nin esnafı olarak 1 yıldır hissediyoruz. Bu sıkıntılarla bağlantılı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'KİŞİ BAŞI 2 BİN 800 LİRA'

Yılbaşı gecesini dışarıda geçirmek isteyen müşteriler için bilgi veren Aydın, "Benim menülerimde ordövr tabağım, ara sıcaklarım, ortaya konulacak mezelerim, ana yemeğim, tatlım, meyvem, gece sonu ikramlarım da dahil olmak üzere kişi başı 2 bin 800 lira ödeyecek gelmek isteyenler. Birçok işletmede de zaten genel olarak aynı şekilde üç aşağı beş yukarı fiyatlar" dedi.

'EN YOĞUN YIL 2023'

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta da yılbaşıyla ilgili yoğunluk olmadığını belirterek, "Yurt dışından bireysel gelecek, Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan gelecek olan misafirler dışında herhangi bir tur organizasyonları, yılbaşı geceleri olmuyor. Dolayısıyla ortalama bir doluluk oranıyla geçireceğiz. Bizim milat yılımız pandemiden sonra 2023 yılıdır. En yoğun olarak 2023 yılı geçmiştir. 2024 ve 2025 yıllarında Edirne il genelinde bir düşüş yaşanmıştı. Bu tabii hem enflasyon durumdan dolayı hem de başka sebeplerden dolayı. Şu anda 2026 yılıyla ilgili olarak daha pozitif bir bakış açımız var. Yaklaşık il genelinde 150 tane tesis 7-8 bin yatağa ulaşan bir konaklama kapasitemiz var. 2025 yılında yüzde 32'lik bir doluluk oranı vardı. Bunun yüzde 40-45'lere çıkacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

'EKONOMİK SEBEPLERİN ETKİLERİ VAR'

Yılbaşı gecesi kentteki konaklama oranının yüzde 20'leri geçmeyeceğini düşündüğünü ifade eden Balta, "Çok yoğun bir talep, rezervasyon yok şu anda. Konaklama tesisleri açısından çok fazla bir yoğunluk yok. Yıllardan beri yılbaşı gecelerinde toplu bir hareket hiçbir zaman olmamıştı. Yani biz yaklaşık 42 yıldan beri bu işin içerisindeyiz. Yılbaşı gecelerinde toplu bir seyahat durumu olmamıştı. Genelde bireysel olmuştur. Edirne bu konuda bölgedeki Balkan şehirleri arasında iyi bir konuma sahip olmasına rağmen herkes kendi kültürünü, kendi yılbaşını kendi bölgelerinde kutlamayı daha çok tercih ediyor. Dolayısıyla çok fazla yoğunluk olacağını düşünmüyoruz. Bu noktada ekonomik sebeplerin de tabii etkileri var" ifadelerini kullandı.