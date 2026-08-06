Edirne'de Yaz Okulları Şenlikle Sona Erdi

Edirne'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yaz okulları şenlikle sona erdi.

Musabeyli Mesire Alanı'nda düzenlenen şenliğe katılan Edirne Valisi Yunus Sezer, öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayıp etkinliklere katıldı.

Sezer, burada yaptığı konuşmada, eğitim öğretim yılı boyunca yürütülen Mahalle Ligi ve Okuldan Spora projeleri kapsamında 14 bin 700 öğrenciyi sporla buluşturduklarını söyledi.

Yaz aylarında da çocukların ekran bağımlılığından uzak kalmaları ve tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla yaz okullarını düzenlediklerini belirten Sezer, "Bu yıl 675 öğrencimiz yaz okullarına katıldı. Yaklaşık bir buçuk aydır gezi programları, kitap okuma etkinlikleri ve spor faaliyetleriyle dolu dolu bir yaz geçiriyorlar." dedi.

Yaz okullarının bu yıl il genelinde 20 okulda gerçekleştirildiğini ifade eden Sezer, programın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve AFAD'ın iş birliğiyle yürütüldüğünü kaydetti.

Önümüzdeki yıl yaz okullarının kapsamını genişletmeyi hedeflediklerini dile getiren Sezer, "Bu sene böyle bir temel atıyoruz. Önümüzdeki sene çok çok farklı olacak. Yaz okullarını bütün okullarımızda yapmaya çalışacağız. Daha dolu dolu bir Edirne Yaz Okulları programını başlatacağız ve bunu geleneksel hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Şenlik, öğrencilerin hazırladığı gösteriler ile çeşitli oyun ve yarışmaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA