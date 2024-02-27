Edirne'de yaralı şahin tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde bulunan yaralı bir şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunması için çalışmalarına devam ediyor.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Vaysal köyündeki devriyesinde yaralı bir şahin buldu.
Edirne Belediyesi Hayvan Barınağına götürülen şahin, veteriner hekimlerin kontrolü ve tedavisinin ardından doğaya salındı.