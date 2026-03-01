Edirne'de yağışların ardından doğru tarım uygulamalarıyla yüksek rekolte bekleniyor

TÜRKİYE Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yardımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, Edirne'de son yağışların toprağı suya doyurduğunu ve bundan sonraki yazlık ekilişlerde de toprak işlenirken suyun kaybolmaması yönünde tedbirler alınması gerektiğini belirterek, "Çiftçi, bundan sonraki dönemde yapılacak doğru azot uygulaması, akabinde mantar hastalıklarına karşı iyi bir mücadele, bir de süneyi de önlerse bu yıl yüksek rekolteye gideriz" dedi.

İklim değişikliği ile birlikte aşırı sıcaklık ve kuraklık, kentte üreticinin son 2 yılda verim kaybı yaşamasına sebep oldu. Buğdayını kuru toprağa eken, ayçiçeğinde ekili arazilerin çatlaması sonucu bazı bölgelerde hasat bile yapamayan üreticinin, geçen sene ekim ayında başlayan, bu yıl ise ocak ve şubat aylarında devam eden yağışla birlikte yüzü güldü. Trakya'da etkili olan yağışlar, özellikle buğday ve kanola ekili alanlarda toprak nemini artırarak bitkilerin gelişimini olumlu yönde etkiledi.

'YAĞIŞLAR SÜRERSE AZAMİ ÜRÜN BEKLENEBİLİR'

TAR-DER Başkan Yardımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, son 2 yılın yağış rejimine bakıldığında kurak bir süreç yaşandığını ancak güzlük ekilişlerin yapıldığı dönemden itibaren etkili olan kuvvetli yağışların özellikle buğday ve kanola için olumlu sonuçlar ortaya çıkaracağını söyledi. Açar, "Önümüzdeki günlerde de düşebilecek yağışlar da üretime olumlu yönde katkı verecektir. Yağışlar sürerse azami bir ürün beklenebilir. Tarımsal üretim bir planlamadır. Ekim öncesi, ekim sonrası ve ekimden sonraki uygulama devreleri vardır. Ekim öncesinde ne kadar doğru işler yapıldıysa, arazi ne kadar iyi tanınmışsa, bu doğrultuda da planlama yapılmışsa, üretim anlamında ne kadar doğru uygulamalar yapılmışsa bugün üçüncü devreye geldiğimiz bu günlerde bitkilerin ihtiyaç duyduğu girdileri de doğru zamanda kullanılarak o arzu edilen verime ulaşılabileceğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

TARIMDA KRİTİK BİR DÖNEM

Tarımda kritik bir döneme gelindiğini dile getiren Lütfü Açar, "Özellikle hububat üretiminde şu evre için iki konu önemlidir. Bunlardan biri, bitkinin gelişim süreci içerisinde ihtiyaç duyduğu azotun üçüncü evresine girilmiştir. Bu dönemde azot belirli periyotlar halinde verilmeli ve bitki bu konudaki azot ihtiyacını gidermelidir. İkinci bir konu özellikle kök boğazı ve mantar hastalıklarıyla da mücadelenin tam zamanına gelinmiştir. Bu da önemlidir. Bunu özellikle hububat ekimi yapan çiftçilerimiz bu dönemde bu konulara da dikkat ederlerse bundan sonrada düşecek olan yağışlarla azami bir üretim alabilir. Bu üreticimizin emeğinin karşılığı olacaktır. Ekonomik anlamda, üretim anlamında gerek bölgemiz, gerekse ülkemiz için önemli bir katkı verecektir" ifadelerini kullandı.

'SUYUN KAYBOLMAMASI YÖNÜNDE TEDBİRLER ALINMALI'

Son yağışlar ile taban suyunun da doyuma ulaştığını ifade eden Açar, şöyle konuştu:

"Şu an yaptığımız gözlemlerde, tespitlerde bitkinin taban suyunun yani pulluk tabakası dediğimiz bölgede yeterli yağış ve rutubetin oluştuğunu söyleyebiliriz. Tabi ki bundan sonraki uygulamalarda, yazlık ekilişlerde toprak işlenirken suyun kaybolmaması yönünde tedbirler alınmasıdır. Çiftçi, bundan sonraki dönemde yapılacak doğru azot uygulaması, akabinde mantar hastalıklarına karşı iyi bir mücadele, bir de süneyi de önlerse bu yıl yüksek rekolteye gideriz."

Öte yandan Edirne'de son yağışlarla birlikte olgunlaşarak yeşile bürünen kanola tarlaları dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı