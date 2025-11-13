Edirne'de Üreticilere Satış Alanı Açıldı

EDİRNE'de Söğütlük Millet Bahçesi'nde, kentin sebze ve meyve ihtiyacının karşılandığı Karaağaç Mahallesi'ndeki çiftçiler için satış alanı oluşturuldu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, el emeği üretim yapan kadınlar için de aynı yerde satış alanı oluşturacaklarını belirterek, "Hem ilimizin tanıtımı olsun hem de üreticilerimiz alın teriyle ürettiklerini burada satsınlar diye topladığımız bir alan olduö dedi.

Edirne Valiliği tarafından, 10 Haziran'da hizmete açılan Söğütlük Millet Bahçesi'nde, Karaağaçlı üreticilerin, ürünlerini vatandaşlarla buluşturabilmeleri için satış alanı oluşturuldu. Yan yana, kapalı ahşap tezgahlarla bir araya getirilen alanda, Karaağaç'ın meşhur acı biberi, domates, patlıcan, biber, kabak ve çeşitli sebze ve meyveler bugün satışa sunulmaya başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Millet Bahçesi'ne gelerek, tezgahları başında işe başlayan üreticileri ziyaret etti. Karaağaç'ın, Edirne için çok önemli ve özel bir bölge olduğunu belirten Vali Sezer, "Karaağaç bölgesi biliyorsunuz bizim için çok önemli, çok özel bir bölge. Burada Osmanlı'dan beri devam eden bir kültür var. Özellikle bostan kültürü dediğimiz, daha önceleri saray mutfağını besleyen, Cumhuriyet döneminde çok yoğun bir şekilde domates, patlıcan, kabak gibi malzemelerin, mutfak malzemelerinin üretildiği, meyvenin üretildiği önemli merkezlerden bir tanesi burası. Maalesef zamanla bazı üretim kayıpları söz konusu ve geriye doğru gidiş söz konusu. Burada azmetmiş, ilimizin değerleri olan Karaağaç biberimizi üreten, buradaki sebzeleri üreten, kabak üreten, bize mal olmuş ürünleri, ata tohumuyla halen daha üreten çiftçilerimiz ve üreticilerimiz var. Biz istiyoruz ki Karaağaç'taki alın teriyle ürettiklerini burada satsınlar" dedi.

'DAHA DA GENİŞLETECEĞİZ'

Edirne'nin tanıtımını yapıp, bölge üreticisine katma değer sağlamayı hedeflediklerini anlatan Vali Sezer, "Hem ilimizin tanıtımı olsun hem kaybettiğimiz değerlerimizi özellikle tarımsal değerlerimizi, ürünlerimizi yeniden üretecek yeniden potansiyel yakalayalım, hem de üreticilerimiz alın teriyle ürettiklerini burada pazarlasınlar satsınlar diye böyle topladığımız bir alan oldu. Bu alanı daha da genişleteceğiz. Burası başlangıç" diye konuştu.

'EV HANIMLARI İÇİN DE ALAN OLUŞTURACAĞIZ'

Aynı alanda, evde el emeği ürünler üreten kadınlar için de bir satış alanı oluşturacaklarını söyleyen Vali Sezer, "Bir şey daha yapacağız. Şehrimizde geziyoruz. Çok güzel el emeği ürün yapan ev kadınlarımız, ev hanımlarımız var, üreticilerimiz var. Fakat ürettiklerini bir şekilde pazarlayamıyorlar. Burada hemen arkanızda bulunan alanı da onlara yapacağız. Saatlik ve günlük olarak. Mesela evinde çok güzel sarma yapıyor, dolma yapıyor. Getirip burada satabileceği ve sattıktan sonra da ayrılacağı, gideceği bir alan da oluşturacağız. Randevu usulüyle çalışacak onlar da. Bizim şehir gönülleri vakfından onu takip edeceğiz, bir telefonla irtibat numarasıyla beraber. Gün içerisinde evde bir şey üreten, bir el ürünü olabilir, başka bir şey olabilir, getirip burada günlük satışını yapıp, harçlığını çıkartıp gidebileceği bir alan da oluşturmak istiyoruz. Onu da inşallah önümüzdeki iki hafta içerisinde tamamlayacağız. O sistemi de kuracağız. Böyle de burası aktif hale gelecek. Her gün buraya bir fonksiyon ekliyoruz" diye konuştu.

'ÜRÜNLERİMİZ TAMAMEN ORGANİK'

Karaağaçlı sebze üreticisi İsmail Balgamış, ürettikleri organik ürünleri daha kolay satabilecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ben genelde sebze yetiştiriyorum. Patlıcan, biber, domates, salatalık, kabak, kış ürünlerinde karnabahar, lahana, pırasa. Valiliğimize çok teşekkür ederiz, bize bu imkanı sunduğu için. Biz Karaağaçlı olarak genellikle malımızı organik olarak üretmeye çalışıyoruz. İlaç veya gübre kullanmamaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz de çok beğeniyor, tadı da değişik oluyor. Karaağaçlı olarak çok memnun olduk" ifadelerini kullandı.

'BULUNMAZ NİMET'

Karaağaç acı biberi üreticisi Tunahan Ule de satış alanının hem üreticiler hem de vatandaş için bulunmaz nimet olduğunu söyleyerek, "Millet Bahçesi'ndeki bu Pazar, Edirneliler ve Trakya dışından gelen misafirler için bir veli nimet bence. Şu an burada gördüğünüz her şey yöresel. Tarladan direkt buraya geliyor. Hem üreticiler hem de alıcılar için bulunmaz bir şey bu. Ben kendim ciğer biberi yetiştiriyorum burada. Benim dışımda kabak satan, domates, biber, patlıcan ve birçok sebze satan arkadaşlarımız var. Herkesi bekleriz" dedi.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK / EDİRNE,