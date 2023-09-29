Edirne'de Üreticilere Hibeli Kanola Tohumu Dağıtıldı

Edirne'de üretimin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla ayçiçeği veriminin düşük olduğu bölgelerde üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında 287 üreticiye 1040 paket hibrit kanola tohumu verildi.

Edirne'de üretimin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla ayçiçeği veriminin düşük olduğu bölgelerde üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünce " Edirne'nin Sarı Çiçeği Kanola Projesi" kapsamında il genelinde 287 üreticiye 21 bin 436 dekar alanda ekilmek üzere 1040 paket hibrit kanola tohumu verildi.

Vali Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice köyünde düzenlenen tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, kanoladan ayçiçeğine göre daha fazla verim ve getiri elde edildiğini söyledi.

Kanolanın değerli tarım arazilerinin dışında da ekilebildiğini belirten Sezer, "Buradan bir karar alalım. Çiftçilerimizden kim ne kadar gelecek yıl kanola üretmek istiyorsa onları biz ekonomik olarak destekleyelim. Ekilmeyen alanımız kalmasın. Tohum desteğini 2-3 katına çıkartalım." dedi.

Ülke kanola üretiminde Edirne'nin birinci sırada olduğunu dile getiren Sezer, çiftçilere destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

"Alternatif ürünlerin üretimi çoğalacak"

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'nin verimli topraklarını suyla buluşturmak için gece gündüz çalıştıklarını anlattı.

Çömlekköy Barajı'nın ihalesinin yapıldığını ve sonucu beklediklerini ifade eden Aksal, "Bu bölgede sulamanın artmasıyla verim 3-4 kat artacak. Alternatif ürünlerin üretimi çoğalacak, hayvancılığa da katkısı olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin kendine yetecek üretimi yapmayı hedeflediğini söyleyen Aksal, üreticilere her alanda destek vermeyi sürdürdüklerini kaydetti.

"Türkiye kanola üretimi sıralamasında birinciyiz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, kanolanın önemli bir yağ bitkisi olduğuna işaret etti.

Diğer yağ bitkilerine göre kanolada birim alandan daha fazla verim elde edilebildiğine değinen Bayazıt, şunları kaydetti:

"Yağ oranı yüzde 38 ile 50 arasında değişmektedir. Amacımız Edirne'nin kuzeyinde kanola tarımını yaygınlaştırmak. TÜİK verilerine göre, 2022 yılında 91 bin 604 dekar alanda 30 bin 387 tonluk kanola üretimimiz olmuş. Ülkemizin kanola üretiminin yüzde 20'si demek. Biz bu oranla Türkiye kanola üretimi sıralamasında birinciyiz."

Konuşmaların ardından Vali Sezer ve beraberindekiler çitçilere tohum paketlerini verdi.

Yöresel ürünler standındaki kadınlardan bilgi alan Sezer, Edirne'nin yöresel ürünlerine yönelik marka çalışması yapacaklarını da dile getirdi.

Törene, Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve üreticiler katıldı.