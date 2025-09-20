Edirne'de Uluslararası Bisiklet Festivali Düzenlendi

AVRUPA Hareketlilik Haftası kapsamında, Edirne'de düzenlenen Uluslararası Bisiklet Festivali'ne yaklaşık 200 bisikletçi katıldı, bisiklet kullanımının önemine dikkat çekildi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun destekleriyle, Edirne Belediyesi ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) AB Bilgi Merkezi ev sahipliğinde Edirne'de, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'arabasız gün' etkinliğinde; Yunanistan, Bulgaristan'dan gelenlerin de aralarında olduğu yaklaşık 200 bisikletçinin katıldığı Uluslararası Bisiklet Festivali düzenlendi. Etkinliğe; Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Müsteşar Ramunas Janusauskas, Yunanistan'ın Edirne Konsolosu, Sethelos Isidoros Balios, ETSO Başkanı Sezai Irmak, ile vatandaşlar katıldı. Saraçlar Caddesi üzerinde yapılan bisiklet sürüşünün ardından halk oyunları gösterileri yapıldı.

'FARKINDALIK YARATAN BİR GÜN GEÇİRECEĞİZ'

Programda konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, "Bugün Edirne için gerçekten çok güzel bir gün. Sabahın erken saatlerinde pedallamak üzere yola çıktık. Bugün, Dünya Çevre Günü. Şehrin birçok noktasında, çok sayıda kurumun iş birliğiyle Edirne'yi daha temiz, daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor. Bugün şehrimizde güzel, keyifli aynı zamanda da farkındalık yaratan bir gün geçireceğiz. Şehrimizde yaratmak istediğimiz daha fazla yeşil alanlar, daha çok bisiklet dostu yollar ve bundan sonra da Edirne Belediye Başkanı sözünü vermek istiyorum ki; şehrimizde yeni planlar yapmadan önce, daha çok yeşil alan ve bisiklet yolu ile daha güvenli bir şehri önceleyeceğiz. Bu konuda hemşehrilerimize söz veriyorum. Her zaman gururla söylüyorum; benim güzel şehrim, köprüleriyle medeniyetlerin buluştuğu, farklı dinlerden, farklı kültürlerden insanların huzurla, güvenle bir arada yaşadığı bir şehir. Şehrimin bu kimliğiyle de gurur duyuyorum. Bugün de aslında bunun küçük bir fotoğrafını burada hep birlikte görüyoruz. Bu işbirliklerimiz, şehri büyütmek adına hem yurt dışından gelen misafirlerimize hem de vatandaşlarımıza, misafirlerimize şehrimizi daha doğru tanıtmaya, şehrimizin her niteliğini ortaya koymaya devam edeceğiz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hepimiz için keyifli bir gün olsun" dedi.

'HERKES İŞİNE BİSİKLETLE GİTSİN GELSİN'

ETSO Başkanı Sezai Irmak da bisiklet kullanımının yaygınlaşması için bu tarz etkinliklerin önemine dikkat çekti. Çevre dostu bir ulaşım aracı olarak bisikletin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Irmak, "Bugün burada bir bisiklet etkinliği yapılacak. Bunun hazırlıkları yaklaşık bir aydır devam ediyor. Bu etkinliğin senede bir kere değil de herkes işine bisikletle gider gelir hale getirinceye kadar devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kentimizde bu kadar araç egzoz kirliliği, hava kirliliği olmasın. Avrupa'daki örnek şehirler gibi herkes işine bisikletle gitsin gelsin. Başta Edirne Valiliği, Edirne Belediye Başkanlığı, kentimizdeki bisiklet kulüpleri, EDOSK ve diğer kulüpler Yunanistan Orestiada ya da belediye başkanı aramızda, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen bisikletçi arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

'DAHA ÇEVRE DOLUSU BİR ULAŞIMA İHTİYACIMIZ VAR'

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Müsteşar Ramunas Janusauskas ise "Sürdürülebilir hareketlilik dediğimizde aslında okula, işe, alışverişe yürümek, koşmak, bütün bunların hepsini kapsıyor. Bu şehir oldukça başarılı bir şekilde ilerliyor ve bunun da böyle devam ettiğini görüyorum. Zaten Türkiye'de de Avrupa'da da dünya çapında da artık şehirler değişiyor. Hareketliliğe doğru, daha insan dostu, daha çevre dostu, daha sürdürülebilir şehirler görüyoruz" dedi. Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sethelos Isidoros Balios de "Edirne, zaten kültür ve sporun insanları ne güzel ne kadar güzel bir şekilde birleştirileceğinin en mükemmel örneği. Daha çevre dolusu bir ulaşıma ihtiyacımız var. Gelecekte böylesi birçok etkinliğe birlikte tanık olmayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

