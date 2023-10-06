EDİRNE'DE 'ULUSLARARASI BANDO VE CİĞER FESTİVALİ' BAŞLADI

EDİRNE'de bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin açılış töreni renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

EDİRNE'de bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin açılış töreni renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Pazar günü yaklaşık 1.5 ton ciğer dağıtımıyla sona erecek festivalin açılışı kapsamında, 7 ülkede gelen 14 bando ekibi, kentin farklı noktalarında mini konserler verdi.

Edirne'de mayıs ayında yapılması planlanan ancak 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle ertelenen 11'inci Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali, düzenlenen açılış töreniyle başladı. Kent merkezindeki Atatürk Anıtında düzenlenen açılış törenine Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle 7 ülkeden 14 bando ekibi ve ciğerci ustaları katıldı.

'EDİRNE'NİN TANITIMINDA ROL OYNAYAN FESTİVALLERDEN BİRİSİ'

Festival açılışında konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yapılan etkinliğin şehre nitelikli turistlerin gelmesi için atılan ön adım olduğunu söyledi. Gürkan, Edirne'nin tanıtımında önemli rol oynayan festivallerimizden bir tanesi daha, bugün Edirneliler ve Türk milleti ile buluşuyor. Bu festivale destek veren bando ve bandocularımıza teşekkür ediyoruz. Edirne'nin tanıtımında çok önemli, yeri doldurulamayacak bir iş yapan ciğer ustalarına teşekkür ediyoruz. O hünerli elleriniz hiç dert görmesin dedi.

PAZAR GÜNÜ CİĞER İKRAM EDİLECEK

Festival kapsamında pazar günü tüm konuklara tava ciğer ikram edileceğini de dile getiren Gürkan, Festival kapsamında lezzetli tava ciğerimiz tüm konuklara ikram edilecek. 'Edirne'ye gel ciğerimi ye' diyoruz. Edirne'mizde bugüne kadar yaptığımız gibi, Edirne'nin isminin sınırları aşan bir şehir olmasının önemini herkese anlatmaya devam edeceğiz. 2014 yılında 2 milyon olan turist sayımızı, 9 yılda nasıl 6 milyona çıkardıysak önümüzdeki 5 yılda da 10 milyona çıkartmak için gayret edeceğiz diye konuştu.

Konuşmaların ardından sözü ve bestesi merhum Beyazıt Sansı'ya ait olan 'Tava Ciğer Marşı'nın okunmasıyla devam eden açılış etkinliği, bandoların mini konser ve gösterileriyle ve ilk gün etkinlikleriyle son buldu. (DHA)