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Edirne'de tekvando il birinciliğinde sıklet birincileri Balıkesir'e gidecek

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Edirne'de Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Tekvando Yıldızlar İl Birinciliği'ne yaklaşık 100 sporcu katıldı. Sıkletlerinde birinci olan sporcular, 1-4 Aralık'ta Balıkesir'de yapılacak grup müsabakalarında Edirne'yi ve okullarını temsil etme hakkı kazandı.

Edirne'de Okul Sporları Tekvando Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular farklı sıkletlerde il birinciliği için mücadele etti.

Müsabakalar sonunda sıkletlerinde birinci olan sporcular, 1-4 Aralık'ta Balıkesir'de düzenlenecek Okul Sporları Tekvando Yıldızlar Grup Müsabakaları'na katılma hakkı kazandı.

Dereceye giren sporcular, grup müsabakalarında Edirne'yi ve okullarını temsil edecek.

Kaynak: AA
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