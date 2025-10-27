Haberler

Edirne'de Su Kesintisi ve Altyapı Sorunları Gündemde

Güncelleme:
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de su kesintileri ve altyapı sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aksal, suyun kayıp kaçak oranının yüksek olduğunu ve belediyenin önlem almadığını belirtti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Eski Türkiye' diyoruz ya, Edirne'de eski Türkiye'deki görüntüleri görüyoruz. İnsanlar bidonlarla evine su taşıyor, tankerlerle apartmanlara su veriliyor. Gerçekten de bunlar Türkiye'ye yakışmayan görüntüler" dedi.

Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevi şehre su getirmek olan belediyenin aylar öncesinde yapılan ikazlar karşısında önlem almadığını iddia etti.

Edirne'de suyla ilgili kayıp kaçak oranının yüzde 52'nin üzerinde olduğunu söyleyen Aksal, "Şehre getirdiğiniz suyun yarıdan fazlası patlak borulardan sokaklara akıyorsa hem suya yazık hem emeğe hem de belediyeye. Dolayısıyla da vatandaşa çok ciddi bir maliyeti vardır." diye konuştu.

Aksal, altyapının Edirne'nin kanayan yarası olduğunu ileri sürdü.

Altyapı konusunda geçen dönemde de belediyeye destek verdiklerini belirten Aksal, "Ama görüyorsunuz yapılan altyapı ortada. Altyapı yapılmadığı gibi her yerde su patlakları. Şehir çamur, çukur içinde. Bu yetmiyormuş gibi iddia edilen odur ki yaklaşık 650 milyon lira civarında da bir yolsuzluk var. Bu para Edirnelilerin parası. Yazıktır, günahtır, yapılmayan bir iş var." ifadelerini kullandı.

Edirne'deki su kesintisinin herkesin sorunu olduğunu anlatan Aksal, bu konuya da çare bulmak için gece gündüz çalıştıklarına işaret etti.

"Geçmiş döneme gönderme yapılıyor ancak o zaman da CHP'li belediye vardı"

Altyapı sorununun geçmiş dönemden kaynaklandığı yönündeki açıklamalara da değinen Aksal, şöyle devam etti:

"Altyapıda büyük sorunlar var 'geçmişin sorunlarını çözüyoruz' şeklinde açıklamalar yapılıyor ama kusura bakmayın geçmişte de burada CHP belediyesi vardı ve siz bu belediyenin meclis üyesiydiniz. Filiz Gencan Hanım da meclis üyesiydi. Kendisi de altyapının bu durumundan sorumludur.

İnşallah bir an önce çözülür, sonuçta zahmeti çeken vatandaşlar. Bir bakıyorsunuz medyadan takip ettiğim kadarıyla üzülerek söylüyorum daha çok gariban vatandaşlar zahmet çekiyor. 'Eski Türkiye' diyoruz ya, Edirne'de eski Türkiye'deki görüntüleri görüyoruz. İnsanlar bidonlarla evine su taşıyor, tankerlerle apartmanlara su veriliyor. Gerçekten de bunlar Türkiye'ye yakışmayan görüntüler"

Selimiye Camisi restorasyonu

Selimiye Camisi restorasyonu hakkındaki soru üzerine de Aksal, Selimiye'yi 1 asır daha ileriye taşıyacak bir restorasyonun yapıldığını belirtti.

Çalışmalarda bilim kuruluyla hareket edildiğine vurgu yapan Aksal, "Siyasetçilerin ne düşündüğü değil bilim insanlarının ne düşündüğü önemli. Tamamlanmak üzere, kubbedeki hat sanatıyla ilgili bir fikir ayrılığına düşüldü. Her iki tarafta da çok değerli insanlar. Burada İdare Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı verildi. Her iki taraf da kendi tezlerini savunacaktır. En doğrusu neyse o olsun." diye konuştu.

Aksal, Yüzyılın Konut Projesi ile ilgili konutların kent merkezinde Yeniimaret Mahallesi'nde, ilçelerde de merkeze yakın yerlerde yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
