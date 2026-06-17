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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
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Edirne'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen ortaokullar arası voleybol müsabakaları tamamlandı. Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu birinci oldu. Ayrıca Yeşilay Genel Başkanı Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etti, İpsala'da sağlıklı yaşam ve KKKA farkındalık etkinliği düzenlendi.

Edirne'de düzenlenen ortaokullar arası voleybol müsabakaları sona erdi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen müsabakalarda öğrenciler derece elde edebilmek için mücadele etti.

Karşılaşmalar sonunda Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu birinci, Gaziosmanpaşa Ortaokulu ikinci, Ferah Ortaokulu üçüncü oldu. İstiklal Ortaokulu ise organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müsabakalarda mücadele eden tüm sporcular ve okullar tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten Rektör Hatipler'e ziyaret

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Yeşilay'ın yürüttüğü çalışmalar ile bağımlılıkla mücadele alanında yapılabilecek iş birlikleri değerlendirildi.

Dinç ve Hatipler, bağımlılıkla mücadelede eğitim kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette, Yeşilay Genel Merkez Direktörleri Ersan Ulusan ve Mustafa Doğru, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ali Reisoğlu, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak ile Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe de yer aldı.

İpsala'da KKKA ve sağlıklı yaşam farkındalık etkinliği gerçekleştirildi

İpsala Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerince Hacıköy'de vatandaşlara yönelik sağlıklı yaşam etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında vatandaşların fiziksel performans ve fonksiyonel durumlarını değerlendirmek amacıyla tek ayak üzerinde denge testi, el kavrama kuvveti ölçümü ve 30 saniye otur-kalk testi uygulandı.

Çalışmayla sağlıklı yaşlanma konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenirken, katılımcılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi verildi.

Ekipler ayrıca yaz aylarında görülme riski artan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) konusunda bilgilendirme yaptı.

Vatandaşlara kene tutunmasından korunma yöntemleri, kene ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler, hastalığın belirtileri ve erken sağlık kuruluşuna başvurunun önemi anlatıldı.

İpsala Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında benzer bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
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