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Edirne'de okul servisleri denetlendi

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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyünde faaliyet gösteren okul servis araçları ve sürücüleri denetlendi. Sürücülere trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Edirne'de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyünde faaliyet gösteren okul servis araçlarını ve sürücüleri denetledi.

Sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

Denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Lalapaşa Jandarma Edirne Güvenlik Trafik Eğitim Güncel Haberler

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