Edirne'de Kuraklık Çeltik Üretimini Tehdit Ediyor

TÜRKİYE'nin çeltik ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ının karşılandığı Edirne'de sulamada kullanılan en önemli kaynaklardan Tunca Nehri, aşırı sıcaklık ve yetersiz yağış nedeniyle kent merkezine yakın geçtiği köylerde kuruma noktasına geldi. Üreticilerden Cengiz Yorulmaz, durumun endişe verici olduğunu belirterek, "Şu an Tunca hiç akmıyor ve bu çeltiklere daha 70-80 gün su lazım. Kuraklıktan dolayı çiftçinin durumu vahim" dedi. Edirne Valiliği, kuraklık nedeniyle Meriç Nehri'nde su salınımı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan Edirne'de, bu yıl 480 bin dekar alanda ekim yapıldı. Kentte geçen yıl olduğu gibi bu yıl da aşırı sıcaklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle kuraklık baş gösterince, üretici tedirginlik yaşamaya başladı. Ürünlerin sulanmasında kullanılan en önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde suyun debisi 2 metreküp/saniyeye düşerek kuruma noktasına geldi. Nehrin, kent merkezine yakın geçtiği köylerin bazı bölümlerinde kum adacıkları oluşurken, bazı bölümlerindeyse tamamen kurudu. Geçtiğimiz mayıs ayında çeltiğini eken üreticiler nehirde oluşan kuraklık nedeniyle tedirginlik yaşarken, olası verim kaybının da önüne geçmeye çalışıyor.

'ÇELTİKLERE DAHA 70-80 GÜN SU LAZIM'

Bölgede uzun yıllar üreticilik yapan, Edirne Ziraat Odası'nın eski başkanlarından Cengiz Yorulmaz, nehrin hiç akmadığını belirterek, "Şu an Tunca hiç akmıyor ve bu çeltiklere daha 70-80 gün su lazım. Bu anlamda çeltik ve ayçiçeği kötü durumda. Ayçiçeğinde erken ekilenler belki 50-60 kilo verilecek ama geç ekilenler belki hiç biçilmeyecekler var. Buğdayda da çok verim kaybı yaşadık. Edirne'de buğdayın verim ortalaması 500 kilo deniyor ama baktığınızda verim ortalaması 350 kiloyu geçmez. Ayçiçeğinde de 60-70 kiloyu geçmez. Bu sene çiftçi açısından çok kötü bir sene" dedi.

'BARAJLAR ÇOK ÖNEMLİ'

Nehrin kurak dönemlerinde, bölgede yapılan barajların büyük önem taşıdığını kaydeden Yorulmaz, "Bu noktada barajlar çok önemli. Şu anda Çömlekköy Barajı yapılıyor, tabii ki bir nebze olsun faydası olur ama taşıma suyuyla değirmen dönmez. Tunca'da su olursa buraya aktaracak diyorlar ama şu anda Tunca'da su yok ve aktaramayacak. Şu anda kuraklıktan dolayı çiftçinin durumu vahim, gördüğünüz gibi Tunca kurudu. Nehrin ilk geldiği yerlerde belki üreticiler sulayabilir ama oradan sonra dünya kadar çeltik var, bunların hepsi kuruyup gidecek kuraklık böyle devam ederse. Bunun önlemi yok. Bulgar salarsa belki su gelir ama onlar da salmaz çünkü orada da su olmadığı söyleniyor" diye konuştu.

VALİLİK: SU SALINIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Edirne Valiliği, Meriç Nehri'nde su salınımı gerçekleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve suyun debisinde yaşanan düşüş nedeniyle, kooperatiflerimiz ve üreticilerimizle alınan ortak kararlar doğrultusunda, kademeli su kesintisi uygulanmakta; sulama ihtiyacını desteklemek amacıyla Meriç Nehri Elektrik Santrali'nden Meriç Nehri'ne su salınımı gerçekleştirilmiştir. İnşallah bu süreci hep birlikte, ürün kaybına sebep olmadan atlatacağız" denildi.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK / EDİRNE,