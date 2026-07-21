Haberler

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını yenilemeye devam ediyor

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını yenilemeye devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, merkeze bağlı Ekmekçi, Karabulut ve Ahi köyleri arasındaki 5 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Çalışmalar Enez ilçesine bağlı Hasköy'de devam edecek.

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını yenilemeyi sürdürüyor.

Edirne İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler grup yollarını sıcak asfaltla buluşturmanın yanında sathi kaplama çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Merkeze bağlı Ekmekçi, Karabulut, Ahi köyleri arası 5 kilometre sathi kaplama çalışması tamamlandı.

Ekipler çalışmalarına Enez ilçesine bağlı Hasköy'de devam edecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Özgür Özel yeni partiyi açık açık ilan etti: Kuruyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu

Tek bir rögar kapağı yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku

Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali

Yarı çıplak paylaşım yaptı! Cinsiyet değiştiren Rüzgar'ın son hali
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı

Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar

"Kardeşimi kavurma yaptılar"
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı? Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı

Oğuzhan Uğur neden tutuklandı? İşte başını yakan deliller