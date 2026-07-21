Edirne İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını yenilemeye devam ediyor
Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, merkeze bağlı Ekmekçi, Karabulut ve Ahi köyleri arasındaki 5 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Çalışmalar Enez ilçesine bağlı Hasköy'de devam edecek.
Edirne İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını yenilemeyi sürdürüyor.
Edirne İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler grup yollarını sıcak asfaltla buluşturmanın yanında sathi kaplama çalışmaları da gerçekleştiriliyor.
Merkeze bağlı Ekmekçi, Karabulut, Ahi köyleri arası 5 kilometre sathi kaplama çalışması tamamlandı.
Ekipler çalışmalarına Enez ilçesine bağlı Hasköy'de devam edecek.
Kaynak: AA / Cihan Demirci