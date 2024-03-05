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Edirne'de hafriyat kamyonları çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde meydana gelen kazada hafriyat kamyonları çarpıştı ve 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde hafriyat kamyonlarının çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Gül'ün kullandığı 42 EKR 15 plakalı hafriyat yüklü kamyon ilçe girişinde aynı şirkette çalışan Erhan Köse yönetimindeki 42 GF 579 plakalı kamyonla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bulunduğu yerden ekiplerce çıkarılan Gül'ün cenazesi Lalapaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi.

Diğer sürücü ise ifadesi için Lalapaşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut Güder olay yerine gelerek bilgi aldı.

Konya'dan Edirne'ye çalışmak için gelen sürücülerin akraba oldukları öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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