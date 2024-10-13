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Edirne'de Futbol Maçında Polis Memuruna Saldırı

Edirne'de Futbol Maçında Polis Memuruna Saldırı
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Edirne'de oynanan Edirnespor-Zonguldakspor maçında, Zonguldaksporlu 2 taraftar, polis memuruna yumruk atıp hakaret ettikleri için gözaltına alındı. Olay sırasında başından yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de oynanan Edirnespor-Zonguldakspor karşılaşmasında görevli polis memuruna yumruk atıp hakaret eden Zonguldaksporlu 2 taraftar gözaltına alındı.

Nesine 3. Lig 4. Grup 6'ncı hafta maçında Edirnespor, evinde Zonguldakspor'u ağırladı.

Tunca Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmanın 2'nci yarısında stattan çıkıp tekrar içeri girmek isteyen konuk takım taraftarı ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı.

Taraftarlardan S.K, olaya müdahale eden polis memuru E.D'ye yumruk attı, M.B. de hakaret etti.

Yapılan ölçümde alkollü oldukları belirlenen 2 taraftar polis tarafından gözaltına alındı.

Başından yaralanan polis memuru E.D, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuk takımın 1-0 kazandığı karşılaşma sonrası Zonguldaklı taraftar ve oyuncular, polis eşliğinde sahadan ayrıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

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