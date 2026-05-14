Edirne'de Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Edirne Ziraat Odası tarafından düzenlenen törenle 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlandı. Başkan Hüseyin Arabacı, çiftçilerin emeğinin ülkenin geleceği için önemli olduğunu vurguladı ve tarım politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Edirne'de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Edirne Ziraat Odası tarafından tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı anıta çelenk sundu.

Arabacı, burada yaptığı konuşmada çiftçilerin emeğinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Çiftçiliğin yalnızca bir meslek değil aynı zamanda bir yaşam biçimi, fedakarlık ve vatan hizmeti olduğunu ifade eden Arabacı, sofralara gelen her ürünün arkasında çiftçilerin alın teri, sabrı ve emeğinin bulunduğunu söyledi.

Tarımın sadece bugünün değil geleceğin de teminatı olduğunu vurgulayan Arabacı, gençlerin tarıma yönelmesi, teknolojinin etkin kullanılması ve sürdürülebilir üretim yöntemlerinin yaygınlaşmasının önem taşıdığını belirtti.

Arabacı, artan maliyetleri gerekçe göstererek tarım politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Üretimin cazip hale gelmesi ve çiftçilerin emeğinin karşılığını almasının gerektiğini ifade eden Arabacı, "Çiftçilerimizin alın teriyle yoğrulan bu topraklarda geleceğe güvenle bakabilmemiz için adil fiyat politikaları şarttır. Bizler çiftçimizin yanında olmaya devam edecek, onların emeğini daha değerli kılmak için mücadele edeceğiz." dedi.

Arabacı başta kadın çiftçiler olmak üzere tüm üreticilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak bereketli bir sezon ve sağlıklı günler diledi.

Törene Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, siyasi parti temsilcileri ile belediye ve il genel meclisi üyeleri, oda temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
