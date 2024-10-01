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Edirne'de Çeltik Kurutma Mesaisi Başladı

Edirne'de Çeltik Kurutma Mesaisi Başladı
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Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Edirne'de, hasat edilen çeltiklerin kurutma işlemi başladı. Üreticiler, nem oranını düşürmek için çeltikleri yüksek ısılı makinelerde kurutuyor.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Edirne'de üreticilerin çeltik kurutma mesaisi başladı.

Olgunlaşmasını tamamladıktan sonra biçerdöverle hasat edilen çeltikler, nem oranlarının uygun seviyeye düşürülmesi için 60 derecelik ısıyla kurutuluyor.

Hasat edildiğinde yaklaşık yüzde 30 nem seviyesinde olan çeltikler, kömürle çalışan silo tipi kurutma makinelerinde yüksek ısıya tabi tutuluyor.

Biçilen çeltiğin nemlilik oranına göre 8-10 saat süren kurutma işleminin ardından yüzde 14-15 seviyesine düşürülen çeltikler, pirinç olarak işlenmek üzere fabrikalara sevk ediliyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine hasat mesaisinin ardından çeltik kurutma çalışmalarına başlandığını söyledi.

Çeltiğin tarlada kurumasını beklemeden yüksek nemli şekilde hasat edildiğini belirten Arabacı, "Hasat edilen çeltikler kurutma makinelerine atılıyor ve rutubet oranının düşürülmesi sağlanıyor." dedi.

Arabacı, kurutma işleminin en az çeltik yetiştirme ve hasadı kadar zor olduğunu vurguladı.

Kurutma mesaisinin yaklaşık 1,5 ay süreceğini anlatan Arabacı, şunları kaydetti:

" Çeltik, kurutma makinesinin içinde devridaim ediyor. Orta alandaki boş bölgeye ısı veriliyor ve bu sürede çeltik kuruyor ve istenen rutubete getiriliyor. Çeltikte istenen nem oranı yüzde 14-15 civarı. Kurutma süresi çeltiğin nemlilik oranına göre değişiklik gösteriyor. Kurutulan çeltikler daha sonra fabrikalara gönderiliyor ve orada pirinç olarak işlenip sofralara geliyor."

Üretici Özcan Çetin ise tarladan nem oranı yüksek şekilde gelen çeltikleri makinelerle kuruttuklarını ifade etti.

Ürünün indirilmesinden kurutulmasına kadar zorlu bir sürecin geçtiğini dile getiren Çetin, emeklerinin karşılığını almak için tüm işleri eksiksiz yapmaya gayret ettiklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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