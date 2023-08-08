Edirne'de Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri Hizmete Girdi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde günde 40 bin metreküp atık suyun arıtılarak doğaya bırakıldığını bildirdi. Tesisin çevrenin korunması açısından önemli olduğunu belirten Gürkan, Karaağaç Mahallesi'nin atık sularının da tesise bağlanacağını söyledi. Arıtılan suların tarımsal sulamada kullanılması ve arıtma çamurundan elektrik üretimi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde günde 40 bin metreküp atık suyun arıtılarak doğaya bırakıldığını bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayında hizmete giren tesisin çevrenin korunması açısından önem arz ettiğini belirtti.

Tesiste 23 mahallenin atık sularının arıtıldığını aktaran Gürkan, terfi projesinin tamamlanmasının ardından Karaağaç Mahallesi'nin atık sularının da tesise bağlanacağını kaydetti.

Karaağaç Terfi Hattı Projesi'nin tamamlandığı ve proje için İller Bankası'ndan onay beklediklerini belirten Gürkan, "Tertemiz bir gelecek için 24 mahallemizde de arıtılmayan atık su kalmayacak. Edirne tamamen ekosisteme, ekolojiye zarar vermeyecek şehirler arasında yer alacak. Doğamızı, insanımızı, Edirne'mizi çok seviyor, aşkla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürkan, burada arıtılan suların tarımsal sulamada kullanılması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini ileriki aşamalarda ise tesisten çıkan arıtma çamurundan da elektrik üretmeyi planladıklarını belirtti.