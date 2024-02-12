Edirne'de beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, beton mikseri ile tır çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.Ö. idaresindeki 22 ADJ 442 plakalı beton mikseri, Avrupa Otoyolu batı kavşağında ters yöne giren F.K. yönetimindeki K 7274 BH plakalı tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü F.K. ve tırdaki yolcu S.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.