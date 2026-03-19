Edirne'de tarihi çarşılarda bayram hareketliliği yaşanıyor

Edirne'de arife günü Osmanlı mirası çarşılarda bayram hareketliliği yaşanıyor.

Bayram alışverişi yapmak isteyen Edirnelilerin yanı sıra Batı Trakya'dan gelen soydaşlar, Alipaşa, Bedesten ve Selimiye Arastası çarşılarında yoğunluk oluşturdu.

Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, AA muhabirine, bayram öncesinde ailelerin öncelikle çocukları için alışveriş yaptığını söyledi.

Çarşının 600 yıllık tarihi dokuya sahip olduğunu belirten Sanış, "Burada yaşamak, burada nefes almak bambaşka bir şey. Her gelen alışveriş yapacak diye bir kural yok. Ecdat, alışveriş merkezini 600 yıl önce kurmuş, ismini sonra koymuş. Bugün bir ailenin hayatını idame ettirmesi için gereken her şey tarihi çarşılarda bulunuyor." dedi.

Tarihi Alipaşa Çarşısı esnaflarından İlknur Arı da bayram yoğunluğunun hissedildiğini ifade etti.

Çarşıda her türlü ürünün bulunduğunu vurgulayan Arı, "Müşteriler en çok Kavala kurabiyesi, badem ezmesi, lokum, şeker ve kolonya alıyor. Bayram telaşı var." diye konuştu.