Haberler

Edirne'de Balıkçılar Yeni Sezon İçin 'Vira Bismillah' Diyecek

Edirne'de Balıkçılar Yeni Sezon İçin 'Vira Bismillah' Diyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de av yasağının bitmesiyle balıkçılar denize açılmaya hazırlanıyor. Büyük teknelerin avlanmasıyla balık çeşitliliğinin artması ve fiyatların düşmesi bekleniyor. Balıkçılar palamut ve hamsinin bol olacağını umuyor.

Edirne'de balıkçılar, av yasağının sona ermesini bekliyor.

Gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar, gece yarısından itibaren "Vira Bismillah" diyerek denize açılmaya hazırlanıyor, balık pazarlarında yeni sezon heyecanı yaşanıyor.

Av yasağı süresince kıyı balıkçılığı yapan küçük teknelerle avlanan balıkların satışa sunulduğu tezgahlardaki çeşitliliğin, büyük teknelerin denize açılmasıyla artacağı öngörülüyor.

Balıkseverler, yeni sezonun başlamasını heyecanla bekliyor.

Küçük teknelerin getirdiği sınırlı miktardaki balığın satıldığı tezgahları inceleyen vatandaşlar, büyük teknelerle avlanan balıkların yarından itibaren satışa sunulmasıyla hem çeşitliliğin artmasını hem de fiyatların daha uygun seviyelere gelmesini ümit ediyor.

"İnşallah bu sene çok bereketli olacak"

Balıkçı Engin Çakıcı, AA muhabirine, yeni av sezonunun Edirne ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek bereketli geçmesini beklediklerini söyledi.

Bu yıl özellikle palamut ve hamsinin bol olmasını umduklarını belirten Çakıcı, "Tüm ümidimiz halkımız balık yesin. Ucuz, uygun fiyatlar temennimiz. İnşallah bu sene çok bereketli olacak." dedi.

Çakıcı, tezgahlarda palamudun 250, hamsinin 300, istavritin 500, sardalyanın 350, levrek ve çipuranın 600, mezgitin de 700-800 liradan satışa sunulduğunu anlattı.

Palamuda yoğun talep olduğuna işaret eden Çakıcı, Karadeniz'deki dalgalar nedeniyle bazı küçük teknelerin denize açılamadığını, balık miktarının artmasıyla fiyatların gelecek hafta düşmesini beklediklerini söyledi.

Alışveriş yapan Mustafa Özdirmenci de balık yemeyi özlediğini dile getirdi.

Kaynak: AA
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek

Rahat durmaya niyeti yok! Türkiye karşıtı ülkeye kalkan oldular
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

Alabora olan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi

Uygun fiyatlı Togg! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, bu fakülteler kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı, bu fakülteler resmen kapatıldı
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Muharrem İnce'den olay sözler: CHP'de kalıyorum, helal parayla parti kuracaksan...

Tarafını açıkça belli etti! Muharrem İnce'den olay sözler

Piyano konseri İstiklal Marşı ile başladı, salondaki herkes ayağa kalktı

Bu konserdeki alkışlar köy okullarında yankılanıyor
Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil

Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Gemi faciası iki çocuğunu aldı! Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı

Biçer kardeşlerin babası göz yaşları içinde anlattı: Kurtaramadım...
Milli yıldızmız ABD'ye 16 valizle döndü! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bu valizlerin sahibini tanımayan yok! Türkiye'den böyle ayrıldı