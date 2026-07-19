Edirne'de yağışlar ayçiçeğinde verim beklentisini artırdı

Edirne'de ayçiçeği üretiminde yağışların etkisiyle verim beklentisi arttı.

Kentte bu yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl yüksek hava sıcaklığı ve kuraklığın etkisiyle üreticiler ayçiçeği üretiminde beklenilen verimi alamamıştı.

Bu yıl yağışların etkisiyle ayçiçeğinde dane dolumu arttı, üreticinin verim beklentisi yükseldi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışların olumlu etkisiyle ayçiçeği üretiminde verim ve rekolte açısından umut verici bir sezon yaşandığını söyledi.

Hasat döneminde dekarda 200 kilogramın üzerinde verim hedeflediklerini belirten Köse, şunları kaydetti:

"Bu yıl yine 1 milyon 200 bin dekara ulaşan bir ekiliş alanımız oldu. Bu seneki yağışların da etkisiyle üretim miktarımız yaklaşık 250 bin tona ulaşacak. Dekara 200 kilogramın üzerinde verim almayı hedefliyoruz. Geçen sene 100-110 kilogramlarda kalan verim, bu yıl 200 kilogramın üzerine çıkınca üreticilerimizin de yüzü gülecek."

Kuraklığa karşı farklı ekim yöntemleri deneniyor

Üretimde verimliliği artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Köse, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi projesi kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeyle ayçiçeği tohumu dağıttıklarını dile getirdi.

Yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılmasına önem verdiklerini vurgulayan Köse, farklı ekim yöntemlerinin verime etkisini görmek amacıyla demonstrasyon çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Son yıllarda kuraklığın etkisiyle oluşan verim düşüklüğünün önüne geçmek için özellikle anıza ekim yöntemiyle üreticilerin daha fazla verim almasını hedeflediklerini anlatan Köse, şöyle devam etti:

"Anıza ekim, çizel yöntemi ve mibzerle ekim olmak üzere üç farklı ekim yöntemi ve üç farklı zamanlamayla demonstrasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Geçen yılki çalışmamızda, anıza ekimde dekarda yaklaşık 50-60 kilogram daha fazla verim alındığını gördük. Bu yıl aynı parsellerde buğday, diğer parsellerde ise yine ayçiçeği deniyoruz. Yaptığımız çalışmalarla üreticilerin dekara verimlerinin artırılması konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."