Edirne'de Ayçiçeği Tarlasında 450 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde ayçiçeği tarlasında 450 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Lalapaşa deresi yakınındaki ayçiçeği tarlasında narkotik dedektör köpeği ile arama yaptı.

Aramada tarlada 450 kök Hint keneviri ele geçirildi. Tarla sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.