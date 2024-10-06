Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Adil Kademeli Emeklilik Talebi

Edirne'de Adil Kademeli Emeklilik Talebi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) tarafından yapılan basın açıklamasında, yeni emeklilik yasası ile ilgili yaşanan mağduriyetler ele alındı. Dernek başkanı Mihriban Uğurlu, EYT yasasındaki adaletsizliklere dikkat çekerek, SGK sisteminin kademeli olarak yeniden düzenlenmesini talep etti.

Edirne'de, Emeklilikte Adalet Derneğince (EMADDER), "adil kademeli emeklilik" talebiyle basın açıklaması yapıldı.

EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, Saraçlar Caddesi'nde yaptığı açıklamada, son çıkan emeklilik yasasıyla milyonlarca kişinin mağdur olduğunu savundu.

Emeklilikte yeni bir yasaya ihtiyaç olduğunu belirten Uğurlu, "EYT yasasının en büyük mağduriyetini maalesef 2000-2008 arası çalışanlar yaşıyor. Tam olarak talebimiz, SGK sisteminde meydana gelen yaşı büyük ve primi fazla olanın emekli olmadığı, yaşı küçük ve primi az olanın emekli olduğu bu sistemin adil, makul, ve ölçülü kademe ile tüm toplum vicdanını rahatlatacak şekilde kademeli olarak yeniden düzenlenmesidir." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından derneğin Edirne şubesinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

Politika Ekonomi Güncel edirne Hukuk Yaşam EYT

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında

 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında

 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi

19 yaşındaki caninin kitaplığında yer alan alet dikkat çekti
İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti

İnfial yaratacak olayın merkezi bu kez Esenyurt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbulda açık nöbetçi eczane nerede? Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? 6 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… Masterchef 6 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 6 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim? İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı?
title