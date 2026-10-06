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Edirne'de 480 bin besilik sığır ithalat başvuruları başladı, hayvan hastanesi açıldı

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Edirne'de 480 bin besilik sığır ithalat başvuruları başladı, hayvan hastanesi açıldı
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Edirne'de hizmete başlayan ilk hayvan hastanesini ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, teknik altyapı ve veteriner sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Kentte 2027 besilik sığır ithalatı için başvurular 5-16 Ekim'de alınacak; toplam 480 bin baş planlandı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, kentte faaliyete başlayan özel hayvan hastanesini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Köse, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş ile birlikte hayvan hastanesini ziyaret etti.

Hastane Sorumlu Veteriner Hekimi Mustafa Onur Altan'ın eşlik ettiği ziyarette hastanenin teknik altyapısı, donanımı ve veteriner sağlık hizmetleri yerinde incelendi. Köse, hayvan sağlığının korunması ve yetiştiriciliğin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar hakkında Altan'dan bilgi aldı.

Ziyarette, kentte veteriner hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Köse, Edirne'nin ilk hayvan hastanesi olarak hizmet vermeye başlayan merkezin hayvan sağlığı alanında önemli katkılar sunmasını temenni etti.

2027 besilik sığır ithalatı için başvurular başladı

2027 yılı besilik sığır ithalatı kapsamında yetiştiricilerden başvurular alınmaya başlandı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplam 480 bin baş besilik sığır ithalatı planlandı. İthalat kapsamında 200 baş ve üzeri kapasiteye sahip işletmelere 380 bin baş, 200 baş altı işletmelere ise 100 bin baş kontenjan ayrıldı.

Başvurular, 5-16 Ekim tarihlerinde il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılabilecek.

Başvuru sonuçları 30 Ekim'de ilan edilecek.

Kaynak: AA
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