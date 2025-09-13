Edirne'de 2,500 Dekar Tarım Arazisi Sulamaya Açıldı
Edirne'de tarımsal üretimin artırılması amacıyla gerçekleştirilen sulama hattı çalışmaları tamamlandı. Lalapaşa ilçesindeki Sinan köyünde 2,500 dekarlık tarım arazisi sulamalı tarıma kazandırıldı. Sürecin devam edeceği belirtildi.
