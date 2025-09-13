Haberler

Edirne'de 2,500 Dekar Tarım Arazisi Sulamaya Açıldı

Edirne'de tarımsal üretimin artırılması amacıyla gerçekleştirilen sulama hattı çalışmaları tamamlandı. Lalapaşa ilçesindeki Sinan köyünde 2,500 dekarlık tarım arazisi sulamalı tarıma kazandırıldı. Sürecin devam edeceği belirtildi.

Sulanabilir alanların genişlemesi için hayata geçirilen projelerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
