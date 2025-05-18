Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazgan mesajında, 19 Mayıs 1919'da yakılan meşalenin, çağdaş, demokratik ve laik bir Cumhuriyetin doğuşunun işareti olduğunu belirtti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe duyduğu inancı boşa çıkarmayarak, her bir gencin sesi olmaya devam edeceklerini ifade eden Yazgan, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, esareti reddeden, özgürlüğünden asla vazgeçmeyen bir milletin ayağa kalktığı gündür. O gün yakılan meşale, sadece bir kurtuluşun değil, aynı zamanda çağdaş, demokratik ve laik bir Cumhuriyetin doğuşunun işaretidir. 19 Mayıs ruhunu yalnızca geçmişin anısı olarak değil, direnişin ve yeniden doğuşun temsili, bugünün ve yarının toplumsal sorumluluğu olarak görüyoruz. Bu ruh, halk iradesine dayanan tam bağımsız bir Türkiye'nin, hukukun üstünlüğüne, özgürlüklere ve eşitliğe dayalı bir yönetimin temel taşıdır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe duyduğu bu inancı boşa çıkarmayacak, her bir gencimizin yanında olmaya, onların sesi olmaya devam edeceğiz. Bizlere düşen görev, bu kutsal emaneti korumak, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak ve gençlerimizin özgürce düşünmesini, sorgulamasını, konuşmasını güvence altına almaktır. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, rahmet ve saygıyla anıyorum."

ETSO Başkanı Sezai Irmak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Irmak mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin, halkın yeniden dirilişinin simgesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasını sağladığını belirtti.

Atatürk'ün bu anlamlı günü gençliğe armağan etmesinin, onların Türkiye'nin geleceğindeki en önemli rolü üstleneceklerine olan inancının göstergesi olduğunu aktaran Irmak, "Bizler de gençliğimize güveniyor, onların çağdaş, üretken ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi için üzerimize düşeni yapmayı görev biliyoruz. Bu özel gün vesilesiyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı. ???????

TGD Başkanı Orhan Doğan

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğan da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında 19 Mayıs 1919'un Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Bu tarihi günün yıl dönümünün coşku ve heyecanla kutlandığını aktaran Doğan, "19 Mayıs, her yandan düşmanlarca kuşatılmış ve bütün teçhizatları elinden alınmış bir milletin, vatanı ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı bağımsızlık hareketi tüm yurda yayılmış, milletin inanç ve azmiyle birleşerek Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur." ifadelerini kullandı.