Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk Bulvarı, Sanayi Sitesi ve Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki altyapı çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı. Vatandaşlar ve esnafla da görüş alışverişinde bulundu.