Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Altyapı Çalışmalarını İnceledi
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk Bulvarı, Sanayi Sitesi ve Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki altyapı çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı. Vatandaşlar ve esnafla da görüş alışverişinde bulundu.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, altyapı çalışmalarını inceledi.
Gürkan, Atatürk Bulvarı, Sanayi Sitesi ve Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.
Vatandaşlar ve esnafla sohbet eden Gürkan, çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Milli Eğitim Müdürü Arpacı'dan okul ziyareti
Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Vali Fahri Yücel İlkokulu'nu ziyaret etti.
Arpacı, okul yöneticilerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Uyum haftası kapsamında okula başlayan öğrencilerle sohbet eden Arpacı, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.