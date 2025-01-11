Eda Gülcemal Hibe Desteğiyle Büyükbaş Hayvan Yetiştiricisi Oldu

Erzincan merkeze bağlı Uluköy köyünde yaşayan 29 yaşındaki Eda Gülcemal, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiricisi oldu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Üzümlü Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü'nden 2016'de mezun olan Gülcemal, iş ararken 2022'de Bakanlığın "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projesine başvurdu.

Bakanlık tarafından projesi kabul edilen Gülcemal, 100 bin lira hibe desteği aldı.

Hibe desteğiyle satın aldığı 4 büyükbaş hayvan sayısını 2 yılda 12'ye çıkararak süt üretimine başlayan Gülcemal, yaşadığı eve yakın bölgedeki ahırda hayvanların bakım ve beslemesini iki kardeşi ile yapıyor.

"100 litreyi aşkın süt alıyorum"

Üretici Eda Gülcemal, AA muhabirine, iş ararken devletten aldığı desteğin kendisine can suyu olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılık yapan bir ailede büyüdüğünü anlatan Gülcemal, "Ben tarım ve hayvancılıkla yaşamını sürdüren bir ailenin kızıyım. Okul hayatımda da buna yönelerek devam ettim." dedi.

Hep kendi işini kurma planının olduğunu dile getiren Gülcemal, şöyle konuştu:

"İş arıyordum, devletimiz bize 100 bin lira hibe desteğinde bulundu. Bu destekten kendime ilk başta 4 büyükbaş hayvan aldım. Can suyu oldu. İşletmemi bu şekilde kurdum. Ailemin desteği ve hibenin vermiş olduğu katkıyla hayvanlarımı büyüttüm ve 9 hayvana kadar yükselttim. Şuan sağmalda 9 hayvanım 3 de buzağım var. Tam verimli dönemlerinde 100 litreyi aşkın süt alıyorum."

"Güzel bir işletme haline getirmiş oldu"

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin de "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projesi kapsamında 2022-2023 yıllarında Erzincan'dan 22 üreticinin 3 milyon 700 bin lira hibe desteği aldığını belirtti.

Eda Gülcemal'in de üretim kapasitesini artırarak hem kendisinin hem de ailesinin geçim kaynağına katkı sunduğunu dile getiren Şahin, "Eda kardeşimiz bundan 3 yıl önce 4 hayvan alarak işletmesini kurmuş oldu. Biz de o günkü şartlarda 100 bin lira destek verdik. Bütün üretimine hibe yoluyla başlamış oldu. Bugün ise 9 sağmal hayvanı ve çeşitli yıllarda üretmiş oldukları danalarla güzel bir işletme haline getirmiş oldu." ifadelerini kullandı.