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Eczacıların Zorlu Dört Yılı ve Gelecek Umutları

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TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, son dört yılın eczacılar için zorlayıcı geçtiğini vurguladı. Pandemi, depremler ve ekonomik krizlerin etkilerini aşmaya kararlılar. Eczacıların sorunlarını da sıralayan Saydan, örgütlü mücadele ile umutlu bir gelecek inşa edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, son dört yılın eczacılar için zorlayıcı geçtiğini belirterek, "Pandemi, deprem, yangın, sel ve ekonomik krizler hem ülkemizi hem de eczanelerimizi derinden etkiledi. Tüm bu zorlu koşullar altında eczanelerimizi ayakta tutmaya ve mesleğimizi onurla icra etmeye devam ettik. Her gün karşımıza çıkan engeller ve baskılar bizi yıldırmadı, aksine daha da güçlendirdi" dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası ( Teis ), 6. Olağan Genel Kurulu delegelerin katılımıyla Ankara'da bir otelde gerçekleştiriliyor.

Teis Genel Başkanı Nurten Saydan, son 4 yılın eczacılar için zorlayıcı bir olduğunu belirterek, "Pandemi, deprem, yangın, sel ve ekonomik krizler hem ülkemizi hem de eczanelerimizi derinden etkiledi. Tüm bu zorlu koşullar altında eczanelerimizi ayakta tutmaya ve mesleğimizi onurla icra etmeye devam ettik. Her gün karşımıza çıkan engeller ve baskılar bizi yıldırmadı, aksine daha da güçlendirdi. Bugün burada bu güçlü birlikteliği görmek, bu zorlukları aşmanın en önemli anahtarıdır" dedi.

"Daha güçlü ve etkin bir eczacılık mesleği inşa edeceğiz"

Saydan, eczacıların karşılaştığı sorunları ise şöyle sıraladı:

"Eczacılar olarak karşılaştığımız sorunları hepimiz biliyoruz: İlaç fiyatlarının belirsizliği, euro kuru baskısı, eczacılık fakültelerinin ve kontenjanlarının artmasıyla işsiz eczacı sayısının yükselmesi ve haksız denetimler, geriden gelen SGK protokolleri... Ancak bu zorluklara rağmen buradayız, çünkü Teis'ten aldığımız güçle daha aydınlık bir geleceğe yürümeye kararlıyız. Biz bu mücadeleyi yalnız değil, TEİS çatısı altında, örgütlü ve güçlü bir şekilde veriyoruz. Her bir üyemiz, mesleğimizin geleceğine dair büyük bir umudu ve kararlılığı temsil ediyor. Bu umudu hep canlı tutmak zorundayız, çünkü birlikte daha güçlü ve etkin bir eczacılık mesleği inşa edeceğiz."

"Bu acıların bir an önce son bulmasını temenni ediyorum"

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti Üyesi Taner Ercanlı da İstanbul'da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katledilmesini hatırlatarak, "Kadın cinayetleri hepimizi derinden üzdü. Ne sonu geliyor, ne azalıyor maalesef üstüne yeni cinayetler ekleniyor. Daha Narin çocuğumuzun acısı kapanmadan yeni acılar ekleniyor. Bu acıların bir an önce son bulmasını ve gerekli adımların atılmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Eczacıların Zorlu Dört Yılı ve Gelecek Umutları
Kaynak: ANKA / Güncel

Nurten Saydan Politika Ekonomi Güncel Sağlık Deprem TEİS

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