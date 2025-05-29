ECOWAS, Ortak Para Birimi 'Eko' İçin Çalışmalarını Yoğunlaştırıyor

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), uzun süredir gündemde olan ortak para birimi "eko"nun hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

ECOWAS'ın 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen etkinlikte konuşan Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar, tek para biriminin topluluğun ekonomik bütünleşmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Tuggar, "eko"nun benimsenmesinin halen devam eden bir süreç olduğunu ancak bölgesel ekonomik entegrasyon açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Çalışmalar kapsamında yakınsama kriterlerine ulaşmak gerektiğine işaret eden Tuggar, "Şu an itibarıyla hiçbir ülke bu kriterleri tam anlamıyla yerine getirebilmiş değil. Örneğin, Nijerya bu nedenle makroekonomik reformlara yönelmiş durumda. Bu kriterlere ulaşmak için çalışıyoruz. Bu bir süreçtir, devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Tuggar, bölgesel ekonomik bütünleşme açısından tek para biriminin yanı sıra ortak pazar ve gümrük birliği oluşturulmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

ECOWAS'ın 50. yılı vesilesiyle düzenlenen kutlamalara da değinen Tuggar, bu etkinliğin sadece bir yıl dönümü kutlaması olmadığını aynı zamanda ECOWAS'ın temel ilkelerine olan bağlılığın yeniden teyit edilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

ECOWAS liderleri, 2019'da "eko"nun bölgesel para birimi olarak kullanılmasını kararlaştırmıştı ancak siyasi ve ekonomik nedenler, uygulamaya geçilmesini geciktirdi. 2023 yılında düzenlenen ECOWAS Zirvesi'nde de "eko"nun benimsenmesi öncelikli gündem maddeleri arasında yer almıştı.