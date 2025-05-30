Düzceli Vatandaşlar Ekonomiden Şikayetçi: 'Bizi Bu Günlere Muhtaç Ettiler. Sandık Geldiğinde Oyumuzu Atacağız'

Haber : İleyda ÖZMEN - Kamera: Dursun ALKAYA

(DÜZCE) - CHP'nin yarın Düzce'de düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde vatandaşlar ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu. Bir vatandaş, geçinmenin çok zor olduğunu dile getirerek, "Ben bir Müslüman olarak hakkımı helal etmiyorum. Bizi bu günlere muhtaç ettiler. Konuşulacak şey o kadar çok ki, konuşabilirim ama konuşanı atıyor içeri. 73 yaşındayım rezil olmak istemiyorum. Sandık geldiği zaman oyumuzu atacağız o attığımız oy da onlara helal olsun" dedi.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi yarın Düzce'de yapılacak. Miting öncesinde vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Bir vatandaş çok zor geçindiğini dile getirerek, "Emekliyim, çalışıyorum, hayat zor. Nerde geçineceğiz? 21 milyar lira tutuyor bu. Ekonomi bozuk, her taraf işsizlik. İnşallah hayırlısı olur Düzce için, yapacak bir şey yok" diye konuştu.

"Onların 1 saatte yediklerini bizin insanımız 1 ayda yiyemiyor"

Geçinemediğini belirten bir başka vatandaş, bayram için 3 parça şeyi zorlukla aldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kurbanlık geliyor, bayramlık yok, yem yok, yiyecek yok. Emekli maaşıyla ne kadar olur? Olmuyor yani. Bir tane kızım var, genç. Genç olmasına rağmen bir gencin yaşayabileceği potansiyel hayatı yaşayamıyor, ben takviye yapıyorum. Ben ona o bana derken eksilerden gidiyoruz. Uzun zamandır da oy kullanmıyorum, oyumu hak eden bir partinin olduğunu düşünmüyorum. Kim olursa olsun hakkımı helal etmiyorum. Bizi bu duruma düşürmekte emeği geçen kim varsa ben de dahil, hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Bizim halkımız bunları da hak ediyor çünkü çok affedersiniz sağılmaya, süzülmeye, perişan perişan yaşamaya alışmışlar o yüzden hak ediyoruz. Ben hiçbir partiyi tutmuyorum, hakkımızda hayırlı kim olacaksa o gelsin. Ben bir şey alırken 10 kez düşünmek zorunda değilim. Çocuğum akşama kadar çalışıp asgari ücret alıyor, ay sonunu nasıl getirecek diye düşünüyor ki yine biz çalışıyoruz, anneler çocuklarını 5 kuruş parayla okutmaya çalışıyor, çocuklar iş bulamıyor, atanamıyor. Kendileri lüks, zevk sefa içinde yaşıyorlar. Allah sorar diyeceğim ama Allah'ı bilseler zaten bunları yapmazlar. Allah önce insana iman ve ahlak versin ama gerçek anlamda. Dini kullanarak çok güzel insanları aptallaştırdılar, bizim insanımız da buna çok müsaitti. İnsanı dinden de soğuttular. Onların 1 saatte yediklerini bizim insanımız 1 ayda yiyemiyor."

"Sandık geldiği zaman oyumuzu atacağız"

Eşinin emniyette olduğunu ve böyle kepaze bir hayatı daha önce yaşamadıklarını dile getiren bir vatandaş, "Ben bir Müslüman olarak hakkımı helal etmiyorum. Çocuklarım var, torunlarım da var, 4 tane üniversite mezunu. Bizi bu günlere muhtaç ettiler. Sinir sistemimiz de bozuldu. Allah bildiği gibi yapsın. Biz sinema, tiyatro çevirmiyoruz, sandığı bekliyoruz. Hangi markette 5 lira ucuzsa salak gibi gezdiriyor bizi. Benim de tahsilim var, yeter. Dağlara mı çıkalım bağırmak için? Konuşulacak şey o kadar çok ki, konuşabilirim ama konuşanı atıyor içeri. 73 yaşındayım rezil olmak istemiyorum. Akıllılar içerde salaklar dışarıda, ülke bu hale geldi. Böyle 50 tane salağın peşinden gidenlere de soracak Allah. Sandık geldiği zaman oyumuzu atacağız o attığımız oy da onlara helal olsun" diyerek yarın yapılacak mitingi de dört gözle beklediğini söyledi.

"Bizim vekilimiz yok"

Bir vatandaş da evi olmasa geçinemeyeceğini, evi olduğu için geçinebildiğini ifade ederek, "16 bin 400 lira maaş alıyorum, 27 sene prim ödedim. Çocuklarım var onlar kendilerine bakıyor ama en zor şey çocuktan para istemek. Ben bir şey isteyemiyorum. Para biriktirdik Diyanet İşleri'ne verdik kurban için. Evimiz olmasaydı çok zor. İlk emekli olduğum zaman 60 bin lira maaş alırken, kızım Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nde okuyordu oğlum da askerdi, o 60 bin liraya geçiniyordum. Ama şimdi 16 bin 400 lira... Elektrik, su, doğal gaz yetiyor. Milletvekillerimize bakıyorum, maalesef iktidarı ya da muhalefeti olsun bizleri konuşmuyorlar. Kendi maaşlarına geldiği zaman ne muhalefet ne iktidar var, hop el kalkıyor ama vatandaşa geldiği zaman bütçe sarsılıyor, bütçe yıkılıyor. 30 sene Necmettin Erbakan'la siyaset yaptım, o rahmetli olduktan sonra siyaseti bıraktım. 650 milletvekilimiz var, dedim ya, bizim vekilimiz yok. Adı vekil. Siz daha iyisiniz onlardan çünkü gelip insanın fikrini soruyorsunuz. En azından basının bu güzelliği var" diye konuştu.

"Türkiye her yönüyle bitmiş; hukuk, adalet yok"

Ekonominin kalmadığını dile getiren bir başka vatandaş, "Türkiye hiçbir dönemde böyle bir şey yaşamadı. Ben 74 yaşındayım, memlekette dilimle karpuz satar hale geldik. Bizim milletimiz kesinlikle 10-15 kilodan aşağı karpuz satın almazdı. Yani karpuz bile dilimle satılır hale geldi. Bugün bir insan çalıştığı zaman, bir aylığıyla beraber kirasını ödeyemiyor sadece. Bir insanın değeri bir beton kadar yok. 1+1, 2+1 için bir insan çalışıyor ama onun kirasını karşılayamıyor. Türkiye her yönüyle bitmiş; hukuk, adalet yok, anayasayı tanımıyorlar. Önüne geleni, ağzını açanı içeri tıkıyorlar. İhtilal dönemleri bile çok çok daha iyiydi. Bir insan suçsuzsa en azından bırakılacağından emindi. Yarın da geleceğim. İmamoğlu'nun tutuklanması da tamamen siyasi. Ülkeyi tam manasıyla ele geçirdi. En ufak eleştiriye bile tahammülü olmayan bir kişi, her önüne geleni içeri atıyor. Zaten medyanın yüzde 95'i elinde. 3 tane bağımsız kanal var. Memlekette bugün karısını öldürüp cinayet işleyenler, hep dışarıda. Sadece bir eleştiride bulundu diye herkes içeride. Adaleti, hukuku olmayan bir ülkede ekonomi diye bir şey olmaz " dedi.