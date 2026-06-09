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Düzce İş Kulübü istihdama katkı sağlamaya devam ediyor

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Düzce İş Kulübü, yılın ilk 5 ayında 2 bin 516 başvuru alarak 242 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. Belediye, valilik, İŞKUR ve TSO ortaklığıyla kurulan kulüp, istihdama katkı sağlıyor.

Düzce İş Kulübü'nün yılın ilk 5 aylık döneminde 242 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiği bildirildi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin girişimleriyle iştirak şirketi BelKA İnsan Kaynakları A.Ş, Düzce Valiliği, İŞKUR ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında 27 Aralık 2019'da kurulan iş kulübü, şehrin istihdam gücünü artırmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi'nin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek öncülük ettiği girişim, iş arayanlara önemli avantajlar sağlamasının yanı sıra işverenlerin de ihtiyaçlarına uygun nitelikli iş gücüne ulaşmalarını sağlıyor.

Kulüp, bu yılın ilk 5 aylık döneminde toplam 2 bin 516 başvuru alırken, 57'si kadın, 185'i erkek olmak üzere 242 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
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