Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Düzce'de polis ekiplerinin 5 ayrı adrese eşzamanlı gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda dört kişi gözaltına alındı. Operasyonda toplam 67,4 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Düzce'de polis ekiplerinin 5 ayrı adrese eşzamanlı gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda dört kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen 5 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 20 parça halinde toplam 67,4 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda hırsızlık suçundan aranan şahsın üzerinde 2,1 gram esrar maddesi yakalandı.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde bulundurmak ile kullanmak suçlarından 4 şahıs gözaltına alındı. - DÜZCE