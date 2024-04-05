Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Tahta Baskı Sanatıyla Gelir Elde Eden Kadın

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de yaşayan Rukiye Yeşil, unutulmaya yüz tutmuş tahta baskı tekniğiyle hazırladığı elbise, ev ve mutfak tekstil ürünlerinin satışından gelir elde etmenin yanı sıra verdiği eğitimlerle sanatı geleceğe taşıyor.

Düzce Halk Eğitim Merkezinde giyim, teknoloji ve tasarım öğretmeni olan 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Yeşil, 2019'da Tokat yazmacılığı ve tahta baskı sanatıyla ilgili televizyonda izlediği belgeselden etkilenerek bu alana yönelmeye karar verdi.

Araştırmaları sonucu sanatın icra edildiğini öğrendiği Tokat ve Kastamonu'ya giden Yeşil, tahta baskı ustalarından ders aldı.

El yatkınlığıyla kısa sürede beceri kazanan Yeşil, belgelerini aldıktan sonra Düzce'de tekstil alanında işlettiği iş yerini tahta baskı sanatını uygulayabileceği atölyeye çevirdi.

"Türkiye'nin birçok şehrinden talep geliyor"

Rukiye Yeşil, AA muhabirine, izlediği belgeselden etkilenerek çıktığı yolda, merakını mesleğe dönüştürdüğünü söyledi.

Çalışmalarını atölyesinde sürdürdüğünü aktaran Yeşil, geçen yıl "tahta baskı ve yazmacılık" alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçı Tanıtım Kartı aldığını kaydetti.

Yeşil, tahta baskı sanatının 7'nci yüzyıldan itibaren yapıldığını anlatarak, "7'nci yüzyılda ilk olarak taşlara oyularak yapılıyormuş. Daha sonra ıhlamur ağacı tahtalar keşfedilince adı tahta baskı olarak kalmış. 7'nci yüzyıldan günümüze kadar gelen figürleri koruyoruz. 'Hitit güneşi, su kemerleri, çift geyikler, bereket' hepsinin bir ismi ve anlamı var. Orijinalliklerini bozmadan günümüze kadar taşıyoruz." diye konuştu.

Tahta baskı sanatını yansıttığı ürünlerinin talep gördüğünü dile getiren Yeşil, "Türkiye'nin birçok şehrinden talep geliyor. İnternet üzerinden sipariş alıp yine bu yolla satışımızı gerçekleştiriyoruz. Daha çok İzmir, Manisa, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Şanlıurfa, Ağrı, Adana, Trabzon ve Rize'ye gönderiyoruz." dedi.

Yeşil, talepler doğrultusunda tahta baskı sanatını orijinalliğini koruyarak modernize ettiğini belirterek, "En çok çantalar gidiyor. Gençler çantaları daha çok talep ediyor. Kadınlar deniz elbiselerini ve rahat elbiseleri tercih ediyor. Ev tekstilinde ranır örtü (uzun ve eni dar masa örtüsü) talep görüyor. Masa örtüleri de tercih ediliyor. Eşarplar, şallar, tülbentler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu sanatı merak eden herkese öğretmek istiyorum"

Tahta baskı sanatında özel malzemeler kullandığını anlatan Yeşil, ürünlerin yıkanırken renk atmadığını belirtti.

Yeşil, bu sanatı yaşatmak için Halk Eğitim Merkezinde eğitim verdiğini, zaman zaman da atölyesinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından kurslar açıldığını kaydetti.

Bu sanatı merak eden herkese öğretmek istediğini vurgulayan Yeşil, "Tek Rukiye Yeşil öğrendi de atölyesinde kalsın istemiyorum. Kim öğrenmek istiyorsa gelip benden hiçbir ücret ödemeden öğrenebilir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Düzce Sanat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Shakira'nın 16 yaş küçük sevgilisi kim? Klip çekimi aşka mı dönüştü? Lucien Laviscount kimdir? Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Şeker Bayramı ne zaman? Şeker Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2024? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Angelina Jolie, Brad Pitt'ten şiddet mi gördü? Angeline Jolie dayak mı yedi? Brad Pitt ve Angelina Jolie boşandı mı? Kuran-ı Kerim'i yakan kişi tutuklandı mı? Nerede tutuklandı, ne oldu? İnci Taneleri bu hafta yok mu? İnci Taneleri dizisi bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri neden yok? 2024 BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ? Ramazan Bayramında ücretsiz olan otoyollar! SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK? Seçim 2024 sandık görevlileri ne kadar alacak? Ardahan'da yeniden seçim yapılacak mı? Hangi illerde yerel seçim tekrarlanacak? SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak? Dadı Meryem cinsiyet mi değiştirdi? Esra Erol'daki DADI MERYEM ERKEK mi çıktı? Dadı Meryem olayı ne? Erdoğan seçimin faturasına kimlere kesti? Listede hangi bakanlar var? Dikkat çeken isimler! KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU! Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi? Arapça okunuşu ve meali... KADİR GECESİ MESAJLARI 2024 CUMA MESAJLARI RESİMLİ | En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları! Kadir Gecesi cuma mesajı!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title