Düzce'de rekor yağış: 250 kilogram metrekareye düştü

Düzce'de metrekareye rekor yağış düştü

Vali Cevdet Atay: "36 Saattir devam eden bir yağış ile karşı karşıyayız"

DÜZCE - Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'nin Yığılca ilçesinde metrekareye 250 kilogram yağış düştüğünü, 100'e yakın evi su bastığını, 500 kişiyi zamanından önce tahliye ettiklerini söyledi.

Batı Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına yağış Düzce'de de etkili oldu. İki gündür aralıklarla yağan yağış birçok yerde taşkına ve heyelana neden oldu.

Düzce Valisi Cevdet Atay da sabahın erken saatlerinden itibaren sahada çalışmaları bizzat takip edip yönlendirdi.

Metrekareye 250 kilogram yağış düştüğünü işaret eden Vali Cevdet Atay, "Sabahtan beri bölgeyi geziyoruz bizlere eşlik eden AFAD ve DSİ ekibimiz ile incelemelerde bulunuyoruz. 36 saattir devam eden bir yağış ile karşı karşıyayız. Özellik Yığılca tarafı çok ciddi anlamda yağış aldı. Metrekareye 250 kilogram yağış düştü. Hasanlar Barajı tarihinin en yüksek su seviyesine geldi. 85 milyon metreküp civarında, şuanda dolu savaktan 505 metreküp saniye deşarj ediliyor. Bölgemiz çok ciddi anlamda yağış aldı. Bu yağışa beraber derelerde taşmalar ve evleri su basması söz konusu. Bununla ilgili gerekli uyarılarımızı önceden yaptık. Vatandaşlarımız bu konuda bizlere yardımcı oldular" dedi.

"500 kişiyi tahliye ettik"

Vali Atay, dere kenarına yakın bölgelerde ikamet edenleri zaman içerisinde güvenli alanlara tahliye edildiğini belirterek "Şu ana kadar 500 vatandaşımızı tahliye ettik, 30 köy yolu ulaşıma kapalı. Arkadaşlarımız bu yolların açılması ile ilgili gerekli çalışmalarını sürdürüyorlar. Ekip arkadaşlarımızın da can güvenliğini düşünerek uygun saatlerde çakışmalar devam ediyor. Yığılca civarında 15 köyümüz şuna elektrik alamıyor bununla ilgilide çalışmalar sürüyor. Gün içerisinde hasar alan evlerin tarım alanların tespitleri yapılacaktır. 100 civarında su baskını olan evimiz mevcut temizlik çalışmalarını başlattık. Vatandaşlarımızdan isteğimiz dere kenarlarında durmasınlar herhangi bir merak sosyal medya paylaşımı için taşkın olan dereden fotoğraf almaya çalışan vatandaşlarımız lütfen dere kenarlarında durmayalım çünkü şuan tehlike arz ediyor" şeklinde konuştu.

Ekipler gece boyunca teyakkuz halde olacak.