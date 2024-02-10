Düzce'de kaybolan 3 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi
Düzce'nin Çilimli ilçesinde kaybolan 3 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. İlçeye bağlı Dikmeli köyünde hayvancılıkla uğraşan Yıldız Yavuz, hayvanlarını otlattığı sırada 3 koyunun sürüde bulunmadığını fark etti. Yıldız'ın durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri gönderildi. Jandarma köy kırsalında yaptığı çalışmalar sonucu koyunları bularak sahibine teslim etti.
Düzce'nin Çilimli ilçesinde kaybolan 3 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
İlçeye bağlı Dikmeli köyünde hayvancılıkla uğraşan Yıldız Yavuz, hayvanlarını otlattığı sırada 3 koyunun sürüde bulunmadığını fark etti.
Yıldız'ın durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri gönderildi.
Jandarma köy kırsalında yaptığı çalışmalar sonucu koyunları bularak sahibine teslim etti.