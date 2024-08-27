Düzce'de Jandarma Ekipleri Mevsimlik Tarım İşçilerine KADES Uygulamasını Anlattı

Düzce'de jandarma ekipleri, mevsimlik tarım işçilerine KADES uygulamasını anlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde mevsimlik tarım isçisi konaklama çadırları ziyaret edildi.

Ziyarette işçiler, kadına yönelik şiddetle mücadele ve KADES uygulaması kapsamında bilgilendirildi.

Ayrıca tarım işçilerinin çocuklarına giyecek, oyuncak ve jandarma dergisi dağıtıldı.