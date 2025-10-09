Düzce'de 'Düzce Kuzusu' Kestanesinin Mezatı Açıldı

Düzce'de tadı, ince kabuğu ve aromasıyla ünlü coğrafi işaretli "Düzce kuzusu" kestanesi mezatı açıldı.

Bu yıl Hamidiye Mahallesi'nde kurulan kestane pazarında, dağ köylerinden getirilen kestaneler tezgahta yerini aldı.

Yaklaşık 25 yıldır devam eden pazarda Düzce kuzusu kestanesinin kilosu, büyüklüğüne göre 250-400 liradan satışa sunuldu.

Pazara İstanbul'dan gelen kestane satıcısı Metin Birkay, AA muhabirine, kestane satıcılığını baba mesleği olarak yaptığını ve 25 yıldır kestaneyi Düzce'den aldığını söyledi.

İrfan Cansu ise bölgede yetişen kestaneyi ince kabuğu ve tadından dolayı tercih ettiğini belirterek, tüketicilerin Düzce kestanesini çok beğendiğini ifade etti.

Üretici Hüseyin Tuncel ise "Özellikle Doğu Karadeniz ve İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve yakın illerden kestane almak için geliyorlar. Bu yıl da kestane sezonunu açtık. Bu yıl kurak bir sezon geçtiğinden ötürü hasat biraz az fakat mahsul çok güzel, lezzetli. Hareketli bir sezon geçireceğiz inşallah." diye konuştu.