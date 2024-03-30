Düzce'de deprem sonrası TOKİ konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen konutlar, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, afet sonrası Düzce genelinde "100 Adet Köy Evi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Projesi" kapsamında 21 konut tamamlandı.

Projede ilk etapta Asar, Güldere, Çamlısu ve Düzverdüzü köyleri ile Çilimli ilçesinde 8 aile, yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.