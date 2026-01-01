Haberler

Dev Orkinos Samsun'da Satışa Çıkarıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında 346 kilo ağırlığında ve 2 metre 40 santim boyunda yakalanan dev orkinos, Samsun'daki balıkçı tezgahında satışa sunuldu. İlk kez görenlerin şaşkınlıkla izlediği orkinosun kilo fiyatı 800 TL olarak belirlendi.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından avlanan 346 kilo ağırlığında ve 2 metre 40 santim boyundaki orkinos, Samsun'da balıkçı tezgahında satışa çıkarıldı. Orkinosu ilk kez görenlerin maket sanarak şaşırdıklarını söyleyen balıkçı Emir Canikli, "Denizlerimizde bu ölçülerde bir balık uzun süredir görülmediği için yakından görenler hayretle izliyor" dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında ava çıkan balıkçılar, 30 Aralık gecesi, istavrit sürüsünün peşine takılan devasa bir orkinos yakaladı. Ağa takılan dev balık, 18 kişilik ekip tarafından güçlükle tekneye alındı. 346 kilo ağırlığında ve 2 metre 40 santim boyundaki orkinos, satışının yapılması için Samsun'a getirildi.

Balıkçı tezgahında ilk defa bu büyüklükte bir balık gören vatandaşlar, anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekindi. Tezgahta satışa sunulacak orkinosun kilosunun 800 TL olduğunu ifade eden balıkçı Emir Canikli, "Uzun süredir böyle bir balık avlanmamıştı" diye konuştu.

'MAKET OLUP OLMADIĞINI SORUYORLAR'

Balığın yarıdan fazlasının şehir dışına ve restoranlara satıldığını söyleyen Canikli, "Denizlerimizde bu ölçülerde bir balık uzun süredir görülmediği için yakından görenler hayretle izliyor, hatta maket olup olmadığı sıkça soruluyor. Ancak bu tamamen gerçek bir orkinos. Vatandaşların yakından görmesi ve fotoğraf çektirebilmesi için balık tezgahında sergileniyor. Balığımız kesilerek löp et şeklinde satışa sunulacak. Balığın yarıdan fazlası şimdiden şehir dışına ve restoranlara satılmış durumda. Kalan kısmı ise tezgahlarımızda vatandaşlara sunulacak" ifadelerini kullandı.

